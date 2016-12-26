دعت وزارة التربية الشباب للمشاركة في جائزة الكويت والإبداع الشبابي مؤكدة دعمها المستمر لتنمية القدرات الابداعية الوطنية.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية وعضو اللجنة العليا بجائزة الكويت والإبداع الشبابي فيصل المقصيد في تصريح صحافي إن الوزارة تحث الذين تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في الجائزة والمنافسة في مجالاتها العشرة.

وأشار الى أنه تم نشر الشروط والبنود المتعلقة بالجائزة للمعلمين والمعلمات وذلك عبر تقديم العديد من الورش والمحاضرات والندوات في المدارس بمختلف المناطق التعليمية.

وأضاف ان وزارة التربية تبذل جهدا حثيثا في سبيل تنوير معلمي ومعلمات المدارس الذين يبلغ عددهم 85 ألف معلم ومعلمة.

وذكر المقصيد أن للجائزة أهدافا عديدة أبرزها تعزيز الجوانب الوطنية والمعنوية لدى الشباب ونشر ثقافة التميز والإبداع والتشجيع على الابتكار وإحياء روح التنافس بين الشباب من أجل خلق جيل واع على قدر من العلم والمعرفة.

وأوضح أن التقديم للجائزة يكون عبر موقع وزارة الدولة لشؤون الشباب الإلكتروني، داعيا الشباب من سن 14 - 34 إلى التقديم على الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار.