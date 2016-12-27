عبدالعزيز الفضلي

قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بزيارة إلى عدد من مدارس منطقة حولي التعليمية، صباح أمس، شملت كلا من مدرسة عبدالله خلف الدحيان الابتدائية للبنين، ومدرسة عامر بن عمر المتوسطة للبنين، حيث اطلع على سير العملية التعليمية ولجان الاختبارات واستمع إلى أبرز الملاحظات التي تشوب سير العملية التعليمية للعمل على سرعة تلافيها وتهيئة أفضل الظروف والأجواء التي تمكن الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بسهوله ويسر.

كما قامت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري بجولة تفقدية على عدد من المدارس اطمأنت خلالها على عملية سير الاختبارات.

من جانبه، أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد تذليل جميع العقبات أمام أبنائنا الطلبة الذين فرغوا أمس من أداء الاختبار الأول في الصف الخامس وصفوف المرحلة المتوسطة، حيث تجهيز لجان الاختبارات وإجراء الصيانة بأنواعها كافة وكل ما يتعلق بسير لجان الاختبارات.

وقال بوحمد في تصريح للصحافيين إن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية الذين سيتقدمون لأداء الاختبارات في 4 يناير بلغ 11716 طالبا وطالبة في مدارس الفروانية، وهم المسموح لهم بدخول اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الحالي 2016/ 2017 في قطاع التعليم العام ومراكز تعليم الكبار والمدارس الخاصة.

وأثنى بوحمد على جميع المسؤولين في منطقة الفروانية التعليمية على جهودهم الحثيثة في تجهيز لجان الاختبارات على هذا النحو وتوفير افضل السبل لأبنائنا الطلبة وتنفيذ كل ما ألقي على عاتقهم من مهام ومسؤوليات في الإعداد لهذه المرحلة، معربا عن شكره وتقديره للقيادات التربوية وعلى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري، والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، على ما يبذلونه من دعم من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية في منطقة الفروانية.

من جانبه آخر، طرحت إدارة التخطيط التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط نظاما لأرشفة القرارات والوثائق والمخططات وملفات الموظفين والتراسل الإلكتروني، وقد تم تدريب جميع موظفي الإدارة على هذا النظام في دورة أقيمت في إدارة التطوير والتنمية من خلال تقديم شرح كامل عن مميزات هذا النظام والتدريب على كيفية استخدامه، كما قامت إدارة التخطيط بتدريب 17 موظفا وموظفة من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، ويخدم هذا النظام جميع الإدارات في الوزارة، حيث يتم من خلاله الأرشفة والتراسل والاهتمام بملفات الموظفين ويعطي تقريرا، مفصلا عن كل موظف يحتوي على كافة بياناته كالمؤهلات العلمية والثبوتيات الشخصية بالإضافة إلى عدد الدورات التي حصل عليها وجميع القرارات المتعلقة به ويتم إرفاقها كذلك للرجوع إليها عند الحاجة وكل ما سبق يفيد بإعداد التقييم السنوي للموظفين والمفاضلة بينهم في حال تقديمهم على الوظائف الإشرافية، وإبراز ما يميز النظام إمكانية استخدامه خارج إطار شبكة الوزارة بحيث يتسنى للقياديين والمسؤولين تخليص المعاملات واعتماد توقيع البريد إلكترونيا وتحويله لجهة الاختصاص من خلال حواسيبهم الشخصية في حال تواجدهم في مهمات رسمية خارج الدولة.

لايزال هذا النظام في مراحله الأولى وهو قيد التجربة لحين التأكد من كفاءته وفاعليته، وفي الوقت الراهن بدأ التخطيط في أرشفة المراسلات والمخططات الهندسية وملفات الموظفين الخاصة بها تأهبا للانتقال لمبنى الوزارة الجديد.