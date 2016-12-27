زار وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث شمل عدد الوفد 75 طالبا وطالبة من 11 دولة عربية.

وكان في استقبال الوفد في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الكائن في منطقة الشويخ السكنية - مدير مكتب الاستراتيجيات والتخطيط رياض الشرف، ومدير إدارة الابتكار عبدالله الجدعان، حيث أخذ الوفد جولات في ورش العلوم التطبيقية الخاصة بالمركز، وتم أيضا التعرف من خلال الجولة على الاختراعات الكويتية.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة أتت ضمن ورشة «جهود الشباب في سبيل تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030»، بدعم من أمانة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون الشباب.