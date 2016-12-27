آلاء خليفة

قال أمين سر الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة مزيد مجعد المطيري انه تم عقد اللقاء الأول للهيئة الادارية بعد تشكيلها برئيس المكتب الثقافي مع عادل المانع في باريس، مشيرا الى أن اللقاء كان مثمرا للغاية حيث تم طرح أبرز الهموم والمشاكل التي تعاني منها الجموع الطلابية في فرنسا والدول المجاورة من الدول الأوروبية غير الناطقة بالانجليزية وايجاد الحلول المناسبة لها، وكما تداولنا في اللقاء مشاكل معادلة شهادة الطلبة الخريجين التي لم يتم اعتمادها حتى اليوم وتمثل عائقا كبيرا قد يهدد مستقبل الطلبة الوظيفي، بالاضافة لمشاكل طلبة اللغة واعطاء الطالب المتأخر الحاصل على شهادة الديلف أحقية الدخول للسنة التمهيدية وعدم قطع المخصص المالي خلال هذه الفترة، وكذلك مواضيع الاتفاقيات وتعويض ضريبة السكن السنوية وزيادة عدد الطلبة المبتعثين في فرنسا والدول المجاورة، وتوثيق التعاون بين الاتحاد والمكتب الثقافي بما يصب في مصلحة الجموع الطلابية.

وختم المطيري بالشكر الجزيل للدكتور عادل المانع رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت بالجمهورية الفرنسية على استقباله وتعاونه مع الهيئة الادارية وحسن استماعه لهموم الطلبة، سائلا المولى عز وجل له التوفيق في قيادة دفة المكتب الثقافي.