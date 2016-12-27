نالت الزميلة أميرة بن طرف درجة الماجستير في العلوم السياسية مجال العلاقات الدولية من جامعة الكويت، بعد ان ناقشت رسالتها التي حملت عنوان «الدور المتنامي للمنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي»، وذلك بإشراف من استاذ العلوم السياسية د.غانم النجار.

وضمت لجنة المناقشة كلا من استاذ العلوم السياسية د.كمال الدين عثمان رئيسا، ود.شملان العيسى مناقشا، حيث اجازت اللجنة حصول الطالبة على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

وتناولت الرسالة تبيان خصائص المنظمات الدولية غير الحكومية والدور الذي تلعبه من خلال الضغط على المجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان.

ورأت الرسالة ان كثيرا من الدول النامية لاسيما العربية منها تواجه تهديدات خطيرة وتحديات سياسية واقتصادية كبرى تحتاج ـ للنجاح في مواجهة الأخطار والتحديات - إلى إشراك سائر قوى المجتمع مع عدم إقصاء أي طرق فيه في هذه المجابهة، وبالتالي فهي بحاجة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، التي من مقوماتها إفساح المجال والتشجيع على إفساح لمجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل دورها.

وتطرقت الدراسة الى اوضاع حقوق الانسان ومدى استجابة دول عربية لتقارير دولية ومنظمات بهذا الشأن منها الكويت، قطر، الجزائر، مصر وغيرها.