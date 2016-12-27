آلاء خليفة

أبلغت مصادر مؤكدة «الأنباء» ان طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية لم يتسلموا الإعانة الاجتماعية منذ شهر سبتمبر الماضي حتى يومنا هذا بما يعني انهم لم يتسلموا منذ 4 أشهر الإعانة.

واستغربت المصادر من تأخر وزارة التعليم العالي في صرف الإعانة لطلبة المعهد العالي لاشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر والتي يفترض أنها شهرية تصرف مع بداية كل شهر، مناشدين المسؤولين في وزارة التعليم العالي سرعة صرف الإعانة الاجتماعية للطلبة مع ضرورة وضع آليات محددة في المرحلة المقبلة من شأنها أن يتم صرف الإعانة الاجتماعية شهريا وعدم حدوث أي تأخير في المستقبل.