آلاء خليفة

أعلن رئيس المكتب التنفيذي والعلاقات العامة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة أحمد محمد الجنفاوي عن اعتماد التشكيل الإداري للنادي الإعلامي خلال العام النقابي 2016/2017، وذلك من أجل العمل على خدمة جموعنا الطلابية في كلية الآداب والعمل على توفير جميع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والسعي إلى تلقي وحل مشاكلهم، وإقامة البرامج والفعاليات الهادفة،.

وأشار إلى أنه تم اختيار بدر مشعل الجري رئيسا للنادي ومصعب أحمد الدعاس نائبا للرئيس وعبدالله مزيد شريعان أمينا للصندوق وعبدالعزيز راشد الرميش أمينا للسر.

وتوجه الجنفاوي في ختام تصريحه بالشكر لكل الأندية والروابط العاملة تحت مظلة الاتحاد، مطالبا جميع الأعضاء العاملين بها ببذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق المنفعة والفائدة لجموعنا الطلابية.

علما أن التشكيل الإداري للنادي الإعلامي كاملا قد جاء على النحو التالي:

بدر مشعل الجري - رئيسا للنادي

مصعب احمد الدعاس- نائبا للرئيس

عبدالله مزيد شريعان - أمينا للصندوق

عبدالعزيز راشد الرميش - أمينا للسر

خالد صلاح الجري - رئيس اللجنة الطلابية

محمد وليد الشامي - رئيس البرامج والأنشطة

سلطان خالد المكراد - رئيس اللجنة الثقافية

مريم عيد المطيري - نائبة الرئيس لشؤون الطالبات

دلال العواد - رئيس اللجنة الإعلامية

لولوة العوام - رئيس لجنة العلاقات العامة