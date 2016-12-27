المعرض ضم العديد من الجهات الحكومية والخاصة واستمر على مدى 3 أيام

أقام قسم التسويق والعلاقات العامة بكلية بوكسهل الكويت وللسنة السادسة على التوالي المعرض الوظيفي السنوي على مدار ثلاثة أيام في حرم الكلية بمنطقة أبو حليفة، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.

افتتح المعرض المدير الإداري والمالي د.معن كيالي، بحضور رئيس الشؤون الأكاديمية نيل ريكاردز، ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن المؤسسات المشاركة في المعرض بالإضافة إلى عدد كبير من الطالبات وخريجات الكلية.

وأشارت منظمة المعرض سونيا جمول إلى أن «المعرض الوظيفي وغيره من النشاطات، كورشات العمل والدورات والمحاضرات التي تقوم بها الكلية على مدار السنة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، يهدف إلى إرشاد الطالبات والخريجات إلى تحديد مسيراتهن المهنية وتطوير مهاراتهن، وبالأخص في المجالات الحديثة التي استجدت في السنوات العشر الأخيرة، نظرا للتطورات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم».

هذا وتخلل المعرض محاضرة نظمها بيت التمويل الكويتي يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2016 في مسرح عيسى الرفاعي بعنوان «أهمية العلاقات العامة في الشركات» والتي شهدت حضورا وتفاعلا لافتين من الطالبات حيث تحدث كل من ممثلي بيت التمويل الكويتي، فهد السعد وعايشة السيف من قسم العلاقات العامة والتوظيف عن أهمية العلاقات العامة في المؤسسات والشركات وأيضا شددت السيف عن طريقة التقديم للوظائف الشاغرة تحت برنامج التدريب الميداني والذي يساعد الطالبات على اكتساب الخبرة العملية حتى ما قبل التخرج.

وقد علقت إحدى خريجات الكلية: «نحن نشكر إدارة الكلية على اهتمامها الدائم بطالباتها حتى بعد التخرج حيث تتواصل معنا لإعلامنا عن أي فرصة تساعدنا على تطوير مسارنا الأكاديمي والوظيفي سواء».

علما ان المعرض ضم العديد من الجهات والشركات مثل شركة نفط الكويت KOC، إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لوياك، بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، الحمرا لاستشارات الاقتصادية، وزارة الشباب والرياضة، AIESEC وغيرها من الشركات الأخرى، وقد علق مسؤول إحدى الشركات عن المعرض: «إن قرارنا بالاستمرار بالمشاركة في هذا المعرض جاء نتيجة لنجاح مشاركاتنا السابقة فيه، والتي أتاحت لنا فرصة للالتقاء بطالبات حديثي التخرج والتواصل المباشر مع الطاقات الشابة التي تبحث عن التميز في مجالات العمل المختلفة».

هذا إلى جانب أن معرض الفرص الوظيفي في الكلية يفتح الطريق أمام الباحثات عن فرص العمل للتعرف على احتياجات السوق والشروط اللازمة».

يذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما مثل هذه النشاطات بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من خلال التفاعل مع خبرات لها تجارب عملية ثرية.