في الفصل المقبل سنفصل من يوقف سيارته في المكان غير المخصص

سنضم مكتبة الطالب لعمادة شؤون الطلبة

العمادة مقبلة على نهضة كبيرة في إدارتها بعد إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة

مشروع الهوية الطلابية من أهم إنجازاتنا

نتبنى جميع المواهب الطلابية وندعمها من خلال مشاركاتهم في المعارض والمشاريع

«التربية» تندب لنا المترجمين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

لدينا 65 ألف طالب وطالبة ولا فرق بين المواطنين والمقيمين

بيت الزكاة والجمعيات الخيرية تدعم الطلبة المحتاجين في الهيئة

كشف عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي ان العمادة حصلت على الموافقات من اللجنة التنفيذية لإنشاء صندوق الطالب والذي سيكون صندوقا خدميا للطالب المساهم فيه، مشيرا إلى انه سيتم استقطاع مبلغ شهري من مكافأة الطالب الاجتماعية ليساهم في دعم المشاريع الخدمية الطلابية.

وأضاف المكيمي خلال وجوده في ديوانية «الأنباء» أن العمادة استكملت توزيع الهوية الطلابية على جميع طلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا أن الهدف منها هو تعزيز الانتماء لدى الطلبة للهيئة كما أن لها جانبا تنظيميا وأمنيا، مؤكدا أنهم في العمادة ربطوا استخدام الهوية بالاختبارات، لافتا إلى انه سيتم في الفصل القادم توزيع ملصقات السيارات على الطلبة للسماح بدخول سياراتهم إلى داخل مباني الكليات والمعاهد، مشددا في الوقت نفسه على أن العمادة ستفصل الطالب الذي يوقف سيارته في الأماكن غير المخصصة.

وأشار إلى أن العمادة مقبلة على نهضة كبيرة في إدارتها بعد اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا أن العمادة تدعم جميع المواهب الشبابية لدى طلبتها وفقا للاقتصاد المعرفي وهو التوجه العام لدى الهيئة.

وأضاف المكيمي أن العمادة مستعدة بكل فرقها لحفل تكريم المتفوقين والذي سيكون برعاية صاحب السمو الأمير، مشيرا إلى أننا نطمح الى ان يكون بالمستوى المطلوب الذي يرضي سموه والجمهور الكريم، وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل.

كتب: عبدالله الراكان

في البداية، هلا حدثتنا عن اختصاص عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

٭ هي من العمادات الادارية التي تقع تحت مظلة نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة كعمادة القبول والتسجيل وعمادة خدمة المجتمع والتي يكون دورها بشكل مباشر يخص الطلبة، حيث إن كل ما يتعلق بشؤون الطلبة هو بنسبة كبيرة يقع ضمن اختصاص عمادة شؤون الطلبة بالإضافة إلى الجزء الخاص بالتسجيل والقبول وكل ما يعنى به الطلبة من المشاكل وإعادة القيد والرعايات والمنح والطلبة الوافدين وذوي الاحتياجات الخاصة والانتخابات بشكل عام والجمعيات العلمية وتنظيم المعارض.

ماذا حققتم من إنجازات منذ توليكم منصب عميد شؤون الطلبة؟

٭ كل الشكر والتقدير للعمداء السابقين الذين تولوا عمادة شؤون الطلبة وكل فرد بالعمادة سواء بالسابق أو حاليا يمارس عمله معنا ونحن في عمادة شؤون الطلبة نعمل كحلقة وصل ولا ابخس حق العمداء السابقين في دورهم الكبير في تطوير العمل في عمادة شؤون الطلبة، وهناك بعض الأمور تكون في صالحي مثل المجمع الرياضي الجديد والمنشآت الرياضية بفضل التسهيلات والدعم المقدم من الادارة العليا والممثلة بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الاثري والذي له الدور الكبير في الوصول للكثير من الأهداف.

ومن الانجازات التي قمنا بها مشروع الهوية الطلابية والتي كانت رهانا صعبا لكن لله الحمد تم تغطية جميع طلبة الهيئة وربطناها بدخولهم للاختبارات، بالإضافة إلى افتتاح المجمع الرياضي.

كما أننا سنستضيف اللقاء الثقافي والعلمي لطالبات دول مجلس التعاون في شهر مارس المقبل بالإضافة إلى نيلنا شرف تنظيم بطولة جامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر نوفمبر من العام المقبل والتي تعتبر من التحديات والإنجازات التي تسجل باسم العمادة بالإضافة الى حصول الهيئة على لقب دوري مناظرات المؤسسات التعليمية في الكويت كما حصلنا على بطولة جامعات مؤسسات التعليم العالي لكرة القدم كما قمنا بإصدار رزنامة شاملة داخلية للكليات والمعاهد وخارجية لمنتخبات الهيئة التي تشارك في البطولات المحلية والخارجية كما قمنا بتشكيل فرق مسرح الهيئة ولدينا مشاركات كثيرة وحصلنا على الجوائز في هذا المجال كما أنشأنا لجنة المناظرات وستكون دائمة ومقرها العديلية برئاسة د.محمد الكندري والتي تقوم بتدريب أعضاء هيئة التدريس باللغة الانجليزية والعربية.

ما المشاريع المستقبلية لعمادة شؤون الطلبة؟

٭ لدينا اقتراح وحصلنا على الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية في الهيئة بإنشاء صندوق الطالب وهو مطبق في المملكة العربية السعودية ودوره العمل على عدم إرهاق ميزانية الجامعات في المملكة وهو عبارة عن استقطاع جزء بسيط من مكافأة الطالب وبالمقابل يحصل الطالب على الخدمات الكثيرة منها الهدايا والتصوير وتكون بالمجان والخدمات التي يحتاجها الطالب في الكلية والتي تسهم بشكل كبير في زيادة انتماء الطالب للصرح الأكاديمي نفسه، كما أنه يمكن للطالب التمتع بالمنشآت الرياضية الكثيرة في الهيئة، حيث إننا سنغلق أبواب الهيئة في الساعة العاشرة مساء حتى يتسنى للطالب استخدام المباني الرياضية لممارسة الرياضة كون أغلب المباني الرياضية في الهيئة مؤهلة لتكون أندية رياضية ونقوم بالعمل على الصيغة القانونية لهذا المقترح والذي سيقوم بقفزة نوعية وسنجعل كليات ومعاهد الهيئة مكانا جميلا يستمتع به الطلبة والطالبات وسيكون مراقبا كل ما يدخل عليه وما يقدم من خدمات للطلبة وبالنسبة إلى القيمة التي ستستقطع من الطالب إلى الآن دينار واحد بالإضافة إلى أننا سنوزع الاستبيانات اللازمة على الطلبة قبل اقرار هذا المقترح في مدى إلزاميته أو اختياره بالنسبة للطلبة وما مدى الخدمات التي ستقدم وهو ما يعطي المصداقية لعمل صندوق الطالب.

سنوزع في الأيام القادمة ملصقات صغيرة على الطلبة لوضعها على سياراتهم وكل كلية او معهد بلون خاص للطلبة والطالبات ونوزع على كل طالب وطالبة ملصقين لسيارتين بحيث يمكنهم دخول كلياتهم وسنمنع سيارة اي طالب من دخول كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اذا لم تحمل هذا الملصق، وسيطبق هذا المشروع في الفصل الثاني، وسنفرض رسما بسيطا على هذا الملصق حتى يكون لدى الطالب اهتمام وللمحافظة على مواقف سيارات الكليات والمعاهد.

كما أن الهدف الرئيسي من وضع الملصقات على سيارات الطلبة امني كما اننا حصلنا على الموافقات اللازمة من وزارة المالية لاستخراج البدل فاقد على الهويات الطلابية والخدمات التي نصدرها من العمادة والتي حددت بمبلغ 5 دنانير.

كما انه في الهيكل التنظيمي الجديد الذي اقره ديوان الخدمة المدنية سنضم مكتبة الطالب لعمادة شؤون الطلبة والتي من المفترض ان تكون مكانا ترفيهيا للطالب ونعمل على زيادة انتماء الطالب للهيئة بشتى الطرق كما انه في المستقبل سنستحدث إدارة شؤون أنشطة الطلبة والتي ستدير كل المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والقاعات الموسيقية.

التعاون مع «التربية»

حدثنا عن أوجه التعاون بين عمادة شؤون الطلبة ووزارة التربية؟

٭ لدينا تعاون مع وزارة التربية في توفير المترجمين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة ما يتعلق بالإعاقات السمعية والبصرية وكل الشكر لوزارة التربية لانتداب بعض المترجمين لمساعدة هذه الفئة التي نكن لها كل التقدير والاحترام ونحاول بشتى الطرق ان نقوم بمساعدتهم وكل أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم.

هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات المعنية بخصوص الانشطة الرياضية وما أوجه الدعم المقدمة لفئة الشباب؟

٭ فيما يتعلق بالرؤية والاتجاه بالنسبة لعمادة شؤون الطلبة فيما يخص الأنشطة وكيفية دعمها ارتأينا عدم إرهاق ميزانية الهيئة وهو ما اعتبره جهدا جبارا من موظفي العمادة بالإضافة الى تعاون ادارة الخدمات معنا في هذا الشأن لتفهمهم وتسهيل كثير من الامور خاصة كل ما يلزم في إنجاح وإقامة البطولات، وهذا الامر ساهم بشكل كبير في إبرامنا الكثير من الاتفاقيات مع رعاة ليتحملوا اغلب الفعاليات والأنشطة الرياضية خاصة الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة في الشيخ احمد المنصور ود.حمود فليطح وهناك نوع من الشراكة بيننا وبين الهيئة، هذا ما يخص القطاعات الحكومية، أما ما يخص القطاع الخاص فلدينا شركات كبيرة مثل الـ koc والذين بدورهم يقدمون الدعم مثل فتح الدورات للطلبة والتسهيلات وبالمقابل نفتح لهم بعض المنشآت الرياضية، كما لا يفوتني التقدم بالشكر للشركات الخاصة التي تقدم كل الدعم لنا كما نطمح لزيادة المشاركة مع وزارة الشباب كون الكويت ستكون عاصمة الشباب العربي ونحن على استعداد لاستقبال الافكار التي تطبق على ارض الواقع خاصة الافكار الجديدة التي تخدم فئة الشباب.

كم عدد الطلبة المسجلين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

٭ لدينا 65 ألف طالب وطالبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما لا ننسى ابناءنا الطلبة الوافدين الذين نعتبرهم جزءا من الهيئة والذين نعمل بشتى الطرق حتى لا يكون هناك تمييز بينهم وبين الطلبة المواطنين، لكن هناك بعض النظم واللوائح في الهيئة لا تمكنهم من ممارستها مثل التصويت في انتخابات اتحاد الطلبة وأضم صوتي الى المطالبات التي تمكنهم من التصويت في الانتخابات الطلابية.

ماذا عن الستاد الرياضي التابع للهيئة وما الأنشطة التي ستقام عليه؟

٭ كل الشكر والتقدير لوزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع على الإنجاز الذي يسجل باسمه وباسم المدراء السابقين للهيئة والمدير الحالي د.أحمد الأثري على إنشاء هذا الصرح الرياضي الذي يعتبر فخرا للرياضة كون المنشآت الرياضية في منطقة الشويخ معتمدة دوليا وبالنسبة للأنشطة نحن حاليا نلعب عليه دوري مؤسسات التعليم العالي والجامعات الخاصة والحكومية بنسخته الرابعة وانتهينا من السباحة وهناك دورة ألعاب القوى وكرة السلة وتنس الطاولة وكرة الطائرة في الفصل الثاني ولدينا في نوفمبر المقبل بطولة الخليج ولدينا الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في المنتخبات ونسعى بكل جهد الى ان ندخل البطولة لحصد الميداليات وليس للمشاركة فقط كون الرياضة تسمو بها الشعوب وهي أسهل سلاح لرفع اسم بلدك وهي نظرة مدير عام الهيئة في دعم الرياضة لدى الطلبة.

ما أوجه التعاون بينكم كعمادة شؤون طلبة واتحاد التطبيقي؟

٭ اتحاد الطلبة يعتبر اتحادا مستقلا لكن يخضع لبعض التوجيهات والتعليمات كون عضو الاتحاد يعتبر طالبا ويخضع للائحة السلوك الطلابي والتي لم تفرق بين عضو الاتحاد والطالب ولا يملك الحصانة وبالتالي هو اتحاد مستقل ميزانيته من الهيئة يتلقى تبرعات ورعايات وهناك جمعية عمومية تحاسبه، بالإضافة إلى ان كل ما يصدر وينشر من مرئي ومسموع من الاتحاد يجب ان يكون من خلال عمادة شؤون الطلبة حيث انه يعاقب على نشر ما يتنافى مع الواقع وهناك مواد من اللائحة الطلابية تحتم على الاتحاد اخذ التصريح قبل النشر بالإضافة إلى اننا نشرف على الانتخابات بشكل عام من اللجان الانتخابية إلى عملية الفرز إلى إعلان النتائج كما ان علاقتنا تعاونية مع الاتحاد كما أننا نناشد الاتحاد ضرورة ان يكون لهم دور اكبر وواضح من خلال التعاون مع عمادة شؤون الطلبة.

ما المشاكل أو المعوقات التي تواجهكم في عمادة شؤون الطلبة؟

٭ أهم المعوقات التي تواجهنا اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ونطمح من خلال إقراره بشكله الجديد الى ان تنهض العمادة بشكل كبير ومن الأمور الأخرى انتقال مبنى العمادة إلى مقره الجديد في منطقة الشويخ بالإضافة إلى سعينا لتحقيق اعتماد وتأكيد الوظائف الإشرافية خاصة أن رؤساء المكاتب في الكليات والمعاهد لم يعتمد تسميتهم تقديرا لمكانتهم، حيث انهم يعتبرون عمادات مصغرة داخل الكليات كما ان من المشاكل الموجودة عدم توزيع الاختصاصات، حيث ان الاخصائيين الاجتماعيين يقومون بعملهم وعمل غيرهم من الموظفين.

ما الاستعدادات لاستضافة الهيئة للملتقى الثاني للطالبات في جامعات دول مجلس التعاون؟

٭ أشكر د.خليفة بهبهاني أستاذي ومعلمي والذي سعى لاستضافة هذا الملتقى والذي يعتبر تحد لنا، حيث ان الملتقى الاول استضافته المملكة العربية السعودية في جامعة الأميرة نورة وظهر بشكل مميز ونسعى للوصل به لمستوى الملتقى الاول أو افضل منه ونحن في اللجنة العليا للملتقى التي يرأسها المدير العام نعمل على قدم وساق لاتمام الاستعدادات لاستضافة الملتقى وانجزنا 65% من الاستعدادات وبانتظار اتمام أوراق الجامعات والمؤسسات التعليمية الخليجية المشاركة في الملتقى، حيث ان من أهدافه الاهتمام بكل ما يخدم المرأة الخليجية في المستقبل.

ما دور العمادة في دعم المواهب والإبداعات لدى طلبة الهيئة؟

٭ نتبنى جميع المواهب الطلابية وندعمها من خلال مشاركاتهم في المعارض والمشاريع ونقوم بالمعارض الفنية ، ولدينا معرض صناعات التطبيقي في فبراير المقبل يشمل كل الصناعات والمشاريع التي تقدم حيث نربطها بالاقتصاد المعفي بالأحرى المشاريع التي ستكون لها منافع مادية.

ما الاستعدادات لحفل تكريم المتفوقين والذي سيقام برعاية صاحب السمو الأمير؟

٭ الفكرة ستكون هذه السنة مختلفة لن نعلن عنها في الوقت الحالي لكن شكلنا الفرق الإدارية والفنية لحفل التكريم وهي فرق كويتية خالصة ومكان الحفل سيكون مختلف خلاف العادة في كلية التربية الأساسية في العارضية في منطقة الشويخ وهو من التحديات القادمة ونطمح دائما ان نظهر بشكل مختلف وافضل من العام السابق.

ماذا عن مشروع الهوية الطلابية هل طبق بالكامل على طلبة معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما الهدف منه؟

٭ الهوية الطلابية طبق بالكامل على طلبة كليات ومعاهد الهيئة وربطناه بالاختبارات ومراجعات الطلبة لأعضاء هيئة التدريس، حيث ان الهوية تعتبر إثبات لشخصية الطالب داخل أسوار كليات معاهد الهيئة كما ان الهدف منه امني والتنظيم واثبات الانتماء للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ماذا عن المكافأة الاجتماعية وكم عدد الطلبة المستحقين لها وهل هناك جهات خيرية تساهم في إعطاء المكافأة الاجتماعية؟

٭ كل الطلبة الكويتيين في الهيئة مستحقين للمكافأة الاجتماعية مادام مستمرا في قيد الدراسة وكل الشكر لبيت الزكاة وجمعية عبدالله النوري الخيرية لدعمه المستمر لطلبة المحتاجين كما لا يفوتنا ان نذكر بان المدير العام للهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الأثري إعطاء توجيهاته بالبحث في حالات الطلبة السوريين في الهيئة محاولة للتخفيف عنهم ومن خلالكم ندعو أهل الخير في الكويت لدعم بعض الأماكن في الهيئة مثل السكن الطلابي، حيث ان التصميم الأساسي لم يخصص لهم مطابخ وبالتالي نعمل على التخفيف عنهم.

د. حسين المكيمي في سطور

٭ عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

٭ مدير اتحاد العاب غرب اسيا ٢٠٠٦ ومازال.

٭ أستاذ مشارك بكلية التربية الأساسية قسم التربية البدنية والرياضية للبنين في الهيئة.

٭ محاضر دولي في الادارة والتنظيم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA (أكتوبر 2012 ومازال).

٭ دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية ٢٠٠٥ جامعة مينيسوتا «الولايات المتحدة»، والتخصص الدقيق «الإدارة في المجال الرياضي والترويحي» تقدير امتياز.

٭ ماجستير في الترويح الرياضي ٢٠٠٣، التخصص الدقيق «الإدارة في المجال الرياضي» جامعة مينيسوتا بتقدير امتياز.

٭ بكالوريوس التربية البدنية والرياضة ١٩٩٤ «قسم التربية البدنية والرياضية ـ كلية التربية الاساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» تقدير امتياز.

٭ دبلوم معهد المعلمين ١٩٨٨ للتربية البدنية والرياضية.

نتعامل بسرية تامة مع الظواهر السلبيةفي الهيئة.. ولكل مشكلة حل

لدى سؤاله عن ما يتم تقديمه من حلول في عمادة شؤون الطلبة للتعامل مع الظواهر السلبية التي قد تظهر في الهيئة كون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي اكبر صرح تعليمي في البلاد، قال د.المكيمي إن لكل مشكلة أو ظاهرة حل ومعظم المشاكل لله الحمد تم التغلب عليها، مضيفا: إذا وجد رصد واضح لأي ظاهرة أو مشكلة لا يمكن التهاون معه وهناك الكثير من المشاكل تحدث ولكن العادات والتقاليد تمنعنا من التصريح بها ومن واجبنا الأخلاقي المحافظة على سرية وخصوصية الطلبة والطالبات.

ولله الحمد تم التغلب على الكثير من المشاكل بسرية تامة ولدينا في الهيئة كاميرات وضباط الأمن المتقاعدين، لكن اغلب المشاكل تواجهنا في حرم الشويخ كون البوابة لا تخص الهيئة فقط بل البوابة لوزارة التربية والتي هي مؤقتة في هذا المكان، الأمر الذي يمنعنا من غلق الباب، وهو ما يجعل بعض الطلبة يستهترون بالسيارات ويستعرضون، وبالتالي يمنع دخول رجال الأمن إلى هذا الصرح.

وأضاف: دورنا في العمادة هو توعوي من خلال اقامة المحاضرات في كل الكليات التي تحذر من الظواهر السلبية وبالتالي فإني أرى ان بعض الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا هي مرض اكثر من أن تكون جريمة يجب علينا التعامل معها بكل حذر أشبهها بالإدمان وتحتاج إلى علاج نفسي اكثر من العقاب، وبالتالي هم أولادنا اذا تم التعامل معهم بمبدأ العقاب فقط فمن سيحتضنهم ويدرسهم؟! لكن لائحة السلوك الطلابي توجد بها العقوبات للسلوكيات الخاطئة مثل التدخين في الأماكن العامة نستطيع ان نطبقه لكن تحتاج ظروف معينة، ومن المشاكل التي تواجهنا في العمادة عدم التزام الطالب بالمواقف المخصصة للسيارات، لكن من خلال «الأنباء» أقولها انتظرونا في الفصل القادم سيفصل الطالب الذي يوقف سيارته في الأماكن الغير مخصصة للوقوف وسنطبق عليه اقصى عقوبة وسنعرف من صاحب السيارة من خلال الملصق على سيارته.

وبالنسبة للأهازيج القبلية والطائفية نرصدها ونتعامل معها بكل حزم وشدة، خاصة اذا كانت في مباني الهيئة حتى الشعارات الطائفية نمنع توزيعها او نشرها في الهيئة ورصدنا العديد من الحالات وتم التعامل معها.