حصلت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي على امتياز مع مرتبة الشرف من (London School Of Public Relations) بالمملكة المتحدة، وذلك عن البحث المقدم بعنوان «The Law Of E-Media and Cybercrimes in Kuwait between users and recipients»

بعد اجتيازها بنجاح الدورة المكثفة والمعتمدة عن العلاقات العامة وإدارة السمعة المؤسسية.

اشتمل البحث المقدم على 3 محاور أساسية أولها الإعلام الجديد في ظل التطور التكنولوجي الهائل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة وجود سياسة تحكم وتنظم هذا الاستخدام حفاظا على السمعة المؤسسية، والمتحدث الرسمي في الجهات والمنظمات المختلفة، دوره واستخدامه لهذا الاعلام، وتناول المحور الثالث للبحث قانون الاعلام الإلكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت وعلاقة مستخدمي هذا الاعلام بهذه القواني.

هذا، وأشادت فاطمة العازمي بدعم إدارة الهيئة وعلى رأسها المدير العام د.أحمد الأثري لتطوير وتنمية قدرات العاملين فيها.