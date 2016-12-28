الشرهان: فخورون كوننا المنظمة الأولى والوحيدة في الكويت التي تحصل على اعتماد عالمي في مجال شؤون تطوير الطاقات البشرية

تعتبر الكلية الأسترالية في الكويت أول مؤسسة في الكويت تحصل على اعتماد دولي وفقا لمعايير المؤسسة العالمية «الاستثمار في الأفراد»، والذي يأتي تقديرا لالتزام الكلية بالأداء الرفيع من خلال الإدارة السليمة للكوادر البشرية.

يعمل لدى الكلية نحو 400 موظف، وقد شهدت الكلية تطورا متواصلا منذ نشأتها حتى أصبحت تحتل مكانة ريادية في تقديم خدمات التعليم العالي في مجالات الهندسة، وإدارة الأعمال، والطيران. كما تسعى الكلية للتميز المستمر في إدارة الموارد البشرية، حيث تعمل على تخريج كوادر تتحلى بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد تلك الكوادر للحياة المهنية، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. ويعد معيار «الاستثمار في الأفراد» أحد المعايير الدولية الرفيعة لإدارة الأفراد، حيث يحدد متطلبات القيادة ويعزز الإدارة الفعالة للأفراد، وصولا إلى تحقيق النتائج الإيجابية باستمرار.

ويعزز من هذا المعيار «إطار الاستثمار في الأفراد»، الذي يعكس أحدث الاتجاهات في مكان العمل، والمهارات الأساسية والهياكل الفعالة المطلوبة للتفوق في الأداء عبر كافة القطاعات الاقتصادية.

ويتيح معيار الاستثمار في الأفراد للشركات والمؤسسات قياس أدائها مقابل أفضل الممارسات في قطاع الأعمال، على المستوى العالمي.

وقال رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية عبدالله الشرهان: «نحن فخورون جدا كوننا المنظمة الأولى والوحيدة في الكويت التي تحصل على اعتماد عالمي تعنى بشؤون تطوير الطاقات البشرية. وإذ تعتبر خطوة حاسمة أخرى باتجاه هدفنا المتمثل بتمكين قدرات الفرد ضمن بيئة راعية».

ومن جانبه، صرح بول ديفوي، رئيس معيار «الاستثمار في الأفراد»، قائلا: «نود ان نتقدم بخالص التهنئة إلى الكلية الأسترالية في الكويت لحصولها على الاعتماد العالمي، باعتبارها إحدى جهات العمل المرموقة، ومكانا للأداء الرفيع والعمل الدؤوب والالتزام المتواصل بتحقيق النجاح، الأمر الذي يدعو الكلية الأسترالية في الكويت إلى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز».