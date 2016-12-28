السويري: الاتحاد في أميركا يتميز بأنه يشمل جهات ابتعاث متنوعة

التقى وفد من الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة (NUKSUSA) مع رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة وذلك لمناقشة قضايا طلبة أميركا من كل جهات الابتعاث.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الإدارية عبدالله السويري وأمين الصندوق سالم الهاجري ورئيس اللجنة الأكاديمية علي الحربي وممثل لجنة الدراسات العليا أحمد الشهاب.

وبين السويري أن اتحاد الطلبة في أميركا يتميز عن اتحاد الكويت فرع الجامعة أنه يشمل جهات ابتعاث متنوعة مثل وزارة التعليم العالي والجامعة والتطبيقي والديوان ومعهد الأبحاث، لذا يحرص الاتحاد على زيارة المسؤولين في هذه الجهات، كما يحرص على زيارة اللجنة التعليمية كونها الجهة التي تشمل جهات الابتعاث بالمراقبة والتشريع.

وشكر السويري النائب د.محمد الحويلة على اهتمامه وزملائه أعضاء اللجنة التعليمية بأبنائهم المغتربين في أميركا، آملا أن يستمر التعاون ما بين اللجنة والاتحاد في الأشهر المقبلة لحل مشاكل الطلبة العالقة منذ سنوات مثل مشكلة حظر الجامعات وتطوير المكاتب الثقافية وتعديل شروط الماجستير.

كما دعا طلبة وطالبات أميركا المتواجدين في الكويت بزيارة الموقع المؤقت للاتحاد nukswinter.org والتسجيل في أنشطة الاتحاد مثل حفل الخريجين والمتفوقين والذي سيقام في الرابع من يناير تحت رعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس.