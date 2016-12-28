عبدالعزيز الفضلي

أعلنت مدير إدارة التخطيط دلال البالول ان الإدارة طرحت نظاما لأرشفة القرارات والوثائق والمخططات وملفات الموظفين والتراسل الإلكتروني، وقام فريق مكون من علي القلاف وعبدالعزيز العصفور بتدريب كل موظفي الإدارة على هذا النظام في دورة أقيمت في إدارة التطوير والتنمية، حيث قدما للموظفين شرحا كاملا عن مميزات هذا النظام والتدريب على كيفية استخدامه، كما قامت إدارة التخطيط بتدريب 17 موظفا وموظفة من إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية وتدريبهم على كيفية استخدامه.

من جهته، أشار مصمم النظام علي المنصوري الى ان نظام الأرشفة يخدم كل الإدارات في وزارة التربية، حيث تتم من خلاله الأرشفة والتراسل والاهتمام بملفات الموظفين، ويعطي تقريرا مفصلا عن كل موظف ويحتوي على كل بياناته كالمؤهلات العلمية والثبوتيات الشخصية بالإضافة الى عدد الدورات التي حصل عليها وجميع القرارات المتعلقة به، مشيرا الى انه من الممكن كذلك الرجوع إليها عند الحاجة، وذلك يفيد بإعداد التقييم السنوي للموظفين والمفاضلة بينهم في حال تقديمهم على الوظائف الإشرافية، مضيفا ان أبرز ما يميز هذا النظام هو إمكانية استخدامه خارج إطار شبكة الوزارة، بحيث يتسنى للقياديين والمسؤولين تخليص المعاملات واعتماد توقيع البريد إلكترونيا وتحويله لجهة الاختصاص من خلال حواسيبهم الشخصية في حال تواجدهم في مهمات رسمية خارج الدولة.

وأوضح المنصوري ان هذا النظام لايزال في مراحله الأولى، وهو قيد التجربة لحين التأكد من كفاءته وفاعليته، وفي الوقت الراهن بدأت التخطيط بأرشفة المراسلات والمخططات الهندسية وملفات الموظفين الخاصة بها تأهبا للانتقال لمبنى الوزارة الجديد.