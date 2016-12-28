عبدالعزيز الفضلي

أنهت وزارة التربية امس خدمات معلمة من فئة غير محددي الجنسية (بدون) زوجة كويتي بعدما انجبت طفلا وأخذت اجازة وضع على حسابها، حيث ان الوزارة لم تخصص لها أو تمنحها اجازة وضع مثل بقية زميلاتها سواء الكويتيات أو الوافدات وذكرت الوزارة في كتاب انهاء الخدمات والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «ان انهاء الخدمات جاء بسبب تجاوز عدد المرضيات المسموح بها».

وفي هذا السياق أبدت مصادر تربوية استياءها الشديد من هذا الاجراء، مطالبة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بالتدخل لإيقاف القرار خاصة ان الوزير الفارس لديه تحفظ على موضوع عدم منح المعلمة البدون اجازة وضع وأكد في تصريحات صحافية مسبقة ان عدم منح المعلمة البدون اجازة وضع أمر غير مقبول.

وبينت المصادر ان المعلمة تعتبر من افضل المعلمات تدريسا والتزاما في الدوام، مشيرة الى انه تم إبلاغها امس بالتوقيع على قرارها وسط تعاطف كبير من إدارتها المدرسية، خاصة أنها أصبحت أما لكويتي.