إيمانا من حرصها على رعاية وتطوير برامج التقنية وتطبيقاتها في جميع المجالات الحياتية لتحفيز روح الإبداع لدى قادة المستقبل حتى وهم على مقاعد الدراسة في جميع تخصصات الكلية، قامت عمادة كلية علوم وهندسة الحاسوب بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم المختلفة لتنمية وصقل المواهب الطلابية التي تساهم في تكوين الشخصية المتكاملة لطلابنا عبر إطلاق مسابقة تحصد المهارات الإبداعية للطالب والأفكار المتميزة لديه من خلال تنمية روح الابداع لدى الطلبة والطالبات والعمل على تدريبهم على تنفيذ أفكارهم وعرضها كفريق واحد وبطريقة علمية.

ولقد قامت د.صفاء زمان بإعداد وتنسيق المسابقة والتي انطلقت 17 أكتوبر 2016 بفتح باب الترشيحات وبعدها بدأت عملية التحكيم والتي شارك فيها كل من د.ميثم صفر ود.صفاء زمان ود.محمد الكندري من كلية علوم وهندسة الحاسوب ود.زينب البدر من كلية العلوم الإدارية وم. محمد أبوطالب من شركة البتروكيماويات الكويتية pIc والتي بدأت من 6 نوفمبر إلى 12 نوفمبر 2016 وأعلن أسماء الفائزين يوم الكرنفال الموافق 7 ديسمبر الجاري، وكان ذلك برعاية شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والتي قامت بتقديم الهدايا التذكارية للفائزين.

وحول تفاصيل المشاريع الفائزة تحدثت د.صفاء زمان وقالت بأن المشاريع الثلاثة الفائزة هي:

مشروع الكويت 1951: برنامج واقع افتراضي يعيش من خلاله المستخدم في الكويت القديمة ويتجول في شوارعها ويتعلم عن عادات أهلها وكيف كانت حياتهم، ولقد فاز به كل من الطلبة:

يوسف العبدالله - عبد الرحمن العثمان ـ محمد بدر ـ فيصل المعلم.

مشروع Road Buddy: المشروع عن الحوادث المرورية يساعد في الحد من الحوادث ويقلل من زحمة السير، حيث ينقسم إلى قسمين جزء هاردوير وجزء سوفت وير، السوفت وير للحوادث البسيطة، حيث يقوم الأشخاص المتضررون بإرسال صور عن الحادث عن طريق (application) وإرساله إلى مركز الشرطة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز الشرطة، ثم يتم الرد على الاشخاص المتضررين عن طريق تقرير من مراكز الشرطة لإكمال إجراءات الحادث،. جزء الهاردوير للحوادث المعقدة حيث توجد معدات مركبة على السيارة تقوم بتصوير الحادث ويحدد موقع الحادث وارساله إلى مراكز الشرطة وهذا يساعدنا لإنقاذ حياة الأشخاص ويقلل من زحمة السير من خلال سرعة وصول بلاغ عن وجود الحادث المروري ولقد فاز به كل من الطالبات:

سلوى الشمري ـ مريم السعيد ـ أمل العازمي ـ سارة العجمي.

مشروع AlzheiGlass: يهدف إلى مساعدة مرضى الزهايمر ومن يقوم برعايتهم على التكيف مع المرض في مراحله الأولى، وهذا النظام عبارة عن نظارة قوقل يستخدمها مريض الزهايمر وتساعده في التعرف على هوية الشخص الذي أمامه بالصوت والصورة، وتوفر له إمكانية الاتصال السريع بشخص موثوق في حالة الطوارئ، وفي حالة خروج المريض من المنزل وضياعه، يمكنه العودة مرة أخرى باستخدام تطبيق «خذني إلى المنزل» حيث سيتيح له الحصول على اتجاهات الطريق بالصوت والصورة لتسهيل عودته مرة أخرى. كما يوفر ميزة تذكير المريض بمواعيده وإمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة من خلال شاشة النظارة، وبالنسبة إلى من يقوم برعاية المريض سوف يتوافر له تطبيق على جهاز الاندرويد يتيح له إدخال البيانات الأولية لاستخدام النظارة، كما يمكنه أن يقوم بمتابعة حالة المريض والاطلاع على مكانه الحالي بالإضافة إلى متابعة حالة النظارة، مثل البلوتوث والاتصال اللاسلكي والبطارية، كما يمكنه أن يتأكد إذا ما كان المريض يرتدي النظارة أو لا، ومن خلال التطبيق يمكن للراعي أن يقوم بإضافة حدود وهمية على الخريطة بحيث يتأكد من أن المريض داخل هذه الحدود، ويصله تنبيه على هاتفه في حال خروج المريض من هذه الحدود. يتوافر هذا النظام باللغتين العربية والإنجليزية لكل من المريض والراعي. ولقد فاز به كل من الطالبات: الجازي ناصر العجمي ـ عائشة العنزي.

وفى ختام الحفل بكرنفال اليوبيل الذهبي تم الإعلان عن نتائج المسابقة من قبل لجنة التحكيم المشرفة على المسابقة وقام الأستاذ د.مصطفى عبدالبر القائم بأعمال عميد الكلية، والأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.آدم الملا، ود.صفاء زمان ومدير العلاقات العامة بشركة البترول الوطنية بتكريم الفائزين، ولقد أشاد الأستاذ الدكتور عبدالبر بدعم ودور الدكتورة صفاء زمان والهيئة التدريسية وفريق العمل للإعداد المميز لإنجاح هذه المسابقة، مضيفا أن العمادة حريصة على تشجيع الموهوبين والمبدعين والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.