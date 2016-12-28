أعلن رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري عن استحداث برنامج آثار في إطار تحديث صحائف التخرج لطلبة قسم التاريخ منذ العام الدراسي 2014/2015 ويشتمل على مقررات دراسية مختلفة حول تخصص الآثار مثل «علم المتاحف» «وآثار الشرق الأدنى القديم» و«علم الحفائر» «واللغات القديمة» وذلك لسد حاجة سوق العمل، خاصة أن الدولة في الفترة الأخيرة قامت بإنشاء مجموعة من المراكز الثقافية والمتاحف المختلفة، كما اكتشفت مؤخرا مجموعة من المواقع الأثرية في أماكن مختلفة من البلاد ويسعى قسم التاريخ لتأهيل كوادر مدربة للعمل في تلك القطاعات.

وفي إطار تفعيل التعاون بين قسم التاريخ والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا في إدارة الآثار والمتاحف، أوضح د.الهاجري أن طلبة وطالبات شعبة الآثار تم تدريبهم عمليا على أعمال الحفر والتنقيب في منطقة تل بهيتة (موقع القرية التراثية) في مدينة الكويت تحت إشراف د.أحمد سعيد ود.سلطان الدويش.

وأشار إلى قيام الطلبة والطالبات بالتدريب على أساليب الحفر الأثري واستخدام الأدوات الأثرية وكيفية توثيق المكتشفات الأثرية وتصويرها وتسجيلها وكتابة التقارير الفنية والعلمية، تحت إشراف الزميل د.أحمد سعيد، خصوصا ان القسم بصدد إنشاء وتجهيز مختبر علمي بالكلية للتعامل مع مكتشفات تلك الحفائر وذلك بالتعاون مع إدارة الآثار والمتاحف.