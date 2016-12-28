حصل القطاع الاداري بجامعة الكويت والادارات التابعة له على شهادة الجودة في الادارة (آيزو 9001: 2015).

وأكد الامين العام المساعد للشؤون الادارية م.يوسف المزروعي في تصريح صحافي ان الحصول على شهادة الجودة في الادارة يعد هدفا حقيقيا للقطاع وبوصلة وخارطة طريق متمثلة في الإجراءات الادارية المتبعة إلى جانب انها خطة استراتيجية محكمة مرتبطة بخطط الجامعة وخطط الدولة التنموية.

وقال ان تحقيق الانجاز والحصول على شهادة الجودة جاء بفضل تعاون فريق العمل في القطاع الإداري بجامعة الكويت، معربا عن فخره وشكره للقطاع بكل اداراته، خاصة فريق الجودة الإداري على الجهود المبذولة.