الماجد: نريد لطلبتنا أن يستفيدوا من الخبرات في الجامعات الخليجية

الكبيسي: بحث تخصيص مقاعد لطلبة «المنح» بدول التعاون





آلاء خليفة

أكدت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أهمية الشراكة الخليجية في تحديد آلية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت السنان في تصريح على هامش الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف باعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي الخليجيين امس، ان هذا الاجتماع جاء بناء على توصية الاجتماع الثامن عشر لوزراء التعليم العالي ليضع رؤية ورسالة وأهدافا وآلية تنفيذ تعاون خليجية بمجال التعليم العالي والبحث العلمي آملة ان يتم اعداد الخطة المرجوة تمهيدا لعرضها على الوزراء في الاجتماع التاسع عشر لهم.

وأشارت الى ان هذا الاجتماع الثاني لفريق العمل حيث ان الاجتماع الاول الذي عقد في الرياض حدد المسارات التي يجب ان تتماشى الخطة الاستراتيجية للتعاون معها، فضلا عن جمع بيانات واستبيانات من مختلف الجامعات والجهات المعنية، لافتة الى ان الاجتماع الثاني سيضع ملامح اكثر للخطة الاستراتيجية تمهيدا للانتهاء من إعدادها، مشددة على ان هذا التعاون يأتي تحقيقا لأهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي.

وأردفت السنان قائلة ان الخطط التي نجتمع من اجلها سنضع لها اهداف ومواضيع وتوصيات لوزراء التعليم العالي في دول الخليج على ان يكون تنفيذها خلال مدة معينة لافتة الى ان اقرار تلك الخطة والتوصيات ومؤشرات قياس الاداء من قبل الوزراء سيكون خطوة اولى ولبنة تعاون خليجي في مجال التعليم العالي.

من جهتها قالت مدير إدارة التخطيط والبحوث بوزارة التعليم العالي ظمياء الماجد ان الخطة المعدة لهذا الاجتماع خطة تنفيذية بسيطة وهناك خطة اكبر على مستوى دول مجلس التعاون، لافتة انه تم جمع البيانات وتوزيع الاستمارات بهذا الخصوص مبينة ان هذه البيانات ستساعد في وضع رؤية وأهداف واستراتيجية.

وأكدت الماجد ان الهدف الاكبر الواضح للدول الست هو تحقيق شراكة خليجية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، للمساهمة في تطوير الموارد البشرية في هذه الدول، لافتة الى ان هناك طلبة مختلف دول مجلس التعاون يدرسون في جامعات وهيئات محليا حتى في المعهد العالي للفنون المسرحية ونريد ان ننمي عددهم فضلا عن اننا نريد لطلبتنا ان يستفيدوا من الخبرات في الجامعات الخليجية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بدولة قطر د.مثنى الكبيسي ان من خلال اجتماعنا مع ممثلين وزرات التعليم العالي في دول الخليج العربي سنتطرق الى الحديث عن تخصيص مقاعد للطلبة «المنح» لدول مجلس التعاون وان على الفريق القائمة في اعداد الخطة الاستراتيجية لاجتماع وزراء التعليم العالي يجب ان يأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولكن ليس بتخصيص الابتعاث ولكن بإتاحة الفرصة امام المواطن الخليجي للاستفادة من جميع الفرص الموجودة دول مجلس التعاون.

وبدورها، قالت فرزانة عبدالله المراغي مديرة إدارة البحث العلمي للأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين ان خلال اجتماعنا نتطلع الى تحقيق الأهداف التي تتفق عليها دول مجلس التعاون وبناء على ذلك تم عمل خطة استراتيجية «خمسية» بحيث ينظم عمل هذه اللجنة خلال خمسة سنوات، وذلك من خلال رؤيتها وأهدافها التي يجب ان تحققها من خلال مؤشرات الأداء السنوية ولهذا السبب تم عقد الاجتماع اليوم.