عادل الشنان

قامت محافظة حولي بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي بزيارة عدد من مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا والقرطاسيــة وبعــــض الاحتياجات على الطلبة، لدعمهم وتشجيعهم على التفوق والاجتهاد الدراسي.

وأفادت المحافظة في بيان صحافي بأن هذه الزيارة جاءت انطلاقا من حرص المحافظ الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، على تقديم كل الرعاية والدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة إيمانا بأهمية دورهم في المجتمع، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة وتلبية احتياجاتهم وإبراز جهودهم لدفع عجلة التنمية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كل الخدمات المجتمعية لهذه الفئة، باعتبارها رسالة مهمة من أجل تعزيز سياسة الدمج، فضلا عن حرصها بالتعاون مع جميع الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام والمجموعات الشبابية لإضفاء البهجة على وجوه ونفوس أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.