عبدالعزيز الفضلي

فيما كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن التوجه لتطوير آلية نقل الاختبارات لتكون عن طريق الإنترنت، وذلك في إطار خطته المستقبلية لتطوير العمل في عملية نقل الاختبارات بما يعزز من عملية تأمينها، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب النقل كحالة استثنائية للطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس العربية الخاصة وبالعكس وذلك خلال الفترة من 5 إلى 16 فبراير المقبل.

وحدد القرار الذي اصدره وكيل الوزارة د.هيثم الأثري النقل لرياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول وحتى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة كما يسمح بالنقل من المدارس الأجنبية لرياض الأطفال فقط، إضافة إلى السماح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص الأهلية العربية إلى مدارس التعليم العام فقط.

وشدد الأثري في قراره على منع نقل طلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى مدارس التعليم الخاص الأهلية العربية، مطالبا جميع الجهات المعنية بالعلم والعمل بموجب هذا القرار اعتبارا من تاريخ 5 فبراير المقبل.