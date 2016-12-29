أقام البرنامج الإنشائي حفلا لختام التدريب الميداني لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وكذلك ختام الدورة التدريبية لمتدربي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية. وحضر حفل ختام دورة التدريب الميداني م.غازي الشمري من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وغيداء الهاجري ودلال الخالد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.

وقام مدير البرنامج الإنشائي د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي بتوزيع الشهادات التقديرية على الطلبة الذين اجتازوا التدريب الميداني وهم خلود راشد العجمي، دانة صالح الهبيدة، وعالية حمود المطيري من كلية الهندسة والبترول بالإضافة إلى أريج البنوان من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، كما قام بتكريم المهندسين المشرفين على البرنامج التدريبي من الشركات والمقاولين المشاركين في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

وقال د. قتيبة رزوقي ان البرنامج الإنشائي يولي اهتماما كبيرا بقطاع التدريب، حيث يعتبر مشروع مدينة صباح السالم الجامعية فرصة نادرة لاستفادة المنتسبين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأفراد من هذا المشروع الحيوي الضخم الذي سيوفر بيئة تدريبية ثرية جدا.