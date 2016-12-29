سعيا من مجلس النشر العلمي لإبراز مساهمة جامعة الكويت في الحياة العلمية والثقافية، وتأكيد دورها في دعم النشر العلمي، شارك مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت في معرض بيروت الدولي للنشر والكتاب في دورته الستين التي عقدت في الفترة 1-14/12/216، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من النادي الثقافي.



وتأتي مشاركة المجلس في هذا المعرض من واقع ممارسة جامعة الكويت لدورها الحضاري في دعم التظاهرات الثقافية من خلال المشاركة بإنتاجها العلمي، والتعريف بإصداراتها القيمة، لتكون جسرا للتواصل مع الأشقاء والأصدقاء حاضرا ومستقبلا، والاستجابة للإقبال الجماهيري الكبير لمطبوعاتها.

وافتتح المعرض برعاية رئيس الوزراء تمام سلام وبحضور وزير الثقافة روني عريجي، حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين، وحشد كبير من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب ونشره.

هذا، وقد زار رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وعدد من رجالات الدولة جناح المجلس، حيث استمع الحضور فيه إلى شرح موجز عن إصدارات المجلس ومؤلفاته العلمية التخصصية والثقافية، عن نشاطاته المختلفة، وأبدوا إعجابهم وتقديرهم لهذه المشاركة.



وقد بلغ مجموع الدور المشاركة 250 دار نشر عربية وأجنبية، إضافة إلى برنامج ثقافي حافل تضمن ندوات ومحاضرات، وقد مثل مجلس النشر العلمي في هذا المعرض كل من سهيلة فهد الصباح ودلال فرحان السعيد.

وكعادة كل المعارض التي يشارك فيها مجلس النشر العلمي، استقطب الجناح جمهور الزائرين الذين ينتمون إلى شريحة الأكاديميين وأساتذة الجامعات وطلبتها، حيث أبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي لمحتويات المجلات العلمية ومؤلفات لجنة التأليف والتعريب والنشر التي سارعوا إلى اقتنائها بشكل ملحوظ، نفدت على اثره معظمها، الأمر الذي لا شك أنه يؤكد ثقة القارئ بها، ويعكس درجة الإقبال عليها.

وقد حقق جناح مجلس النشر العلمي رقما كبيرا في بيع المطبوعات، حيث أضحت الحصيلة تسويق 5798 نسخة.

وأثمرت هذه المشاركة عن نتائج طيبة، حيث تم التعريف بمطبوعات جامعة الكويت، والتواصل مع الزائرين من باحثين مهتمين وقراء متابعين وشخصيات أكاديمية، بما يعزز حركة النشر العلمي ويوطد الصلات العلمية مع الغير، فضلا عن إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية ثقافية رائدة تقوم بنشر إنتاجها العلمي خارج حدودها.