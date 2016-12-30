أعلنت رئيس قسم الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي بإدارة الشؤون الطلابية بعمادة شؤون الطلبة عنود الدباسي أنه تم الانتهاء من إجراءات مكافأة التخصصات النادرة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016/2017 لعدد 1360 طالبا مستحقين للمكافأة وفق الشروط.

وأوضحت الدباسي أن من شروط التخصصات النادرة أن يكون الطالب كويتي الجنسية، أو من صدر في شأنهم قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وأن يجتاز الطالب 60 وحدة دراسية، وألا يكون على قائمة الإنذار في المعدل العام، بالاضافة ألا يكون الطالب موقوف القيد أو مفصولا من الجامعة او منسحبا من الدراسة، وأن يكون التخصص ضمن التخصصات التي تحدد بقرار من مدير الجامعة سنويا، كما سيتم وقف صرف مكافأة التخصص النادر في حال غير الطالب تخصصه إلى تخصص آخر او عدم اجتياز عدد (12) وحدة دراسية على الأقل من التخصص بعد انقضاء فصلين دراسيين في هذا التخصص او في حالة أن يكون الطالب على قائمة الإنذار.

وذكرت الدباسي انه يمكن للطلبة ان يتأكدوا من استحقاقهم للمكافأة من خلال اللينك التالي https://goo.gl/tUhDjF

.. وتكرم القوائم الطلابية الملتزمة باللوائح

نظمت اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2016/2017 حفلا لتكريم للقوائم الطلابية الملتزمة باللوائح الجامعية خلال فترة العرس الديموقراطي في جامعة الكويت، من منطلق دعم الولاء والانتماء للجامعة وتعزيز روح الزمالة الجامعية والوحدة الوطنية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة د.علي النامي والقائم بأعمال أمين عام الجامعة د.آدم الملا وأعضاء اللجنة العليا وجميع المشاركين في العرس الديموقراطي لجامعة الكويت.

بداية، هنأ عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي جميع القوائم التي حازت ثقة زملائها الطلبة في انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2016/2017، مؤكدا أن هذا التكريم جاء استحقاقا لطلبة القوائم فهم كانوا خير قدوة لزملائهم من خلال الطرح الذي قدموه والابتعاد عن كل ما يعكر صفو العرس الديموقراطي.

وأكد أن هذا التكريم يثبت للجميع ان هنالك جيلا واعيا ومثقفا يستطيع أن يرفع راية علم بلاده الى الأعلى دائما في كل المجالات الطبية والانسانية والثقافية والرياضة وغيرها من المجالات.