عبدالعزيز الفضلي

تفاعل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس مع ما نشرته «الأنباء» تحت عنوان «التربية تنهي خدمات معلمة بدون لإنجابها كويتياً»، حيث أبدى عدم ارتياحه من الإجراءات التي اتخذت بحق المعلمة، وأعطى تعليمات عاجلة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الإدارة المدرسية.

وقال الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لن يقبل بظلم اي موظف يعمل في الوزارة.

وأوضح الفارس أنه أصدر تعليماته بعدم اتخاذ أي قرار بشأن المعلمين البدون دون الرجوع إليه، ويجب مراعاة ظروف هذه الفئة، مشيرا الى ان تعيين المعلمين من البدون جاء بالتنسيق مع عدة جهات، وتم اختيار الأكفأ، لذلك لابد من توفير أفضل السبل لهم كي يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.

وأكد أن الوزارة لم ولن تنهي خدمات معلمة بسبب «الولادة»، فهذا غير مقبول نهائيا.

وبين ان الوزارة في مثل هذه الحالات وتقديرا لظروف المعلمة تقوم بتسوية أوضاعها وتسمح لها بمباشرة عملها، لافتا الى انه سيبحث الأمر مع ديوان الخدمة المدنية لمنح المعلمة البدون إجازة وضع كبقية زميلاتها المعلمات.