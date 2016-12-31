التقى وفد من الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة مع مدير الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري، حيث ناقش الاتحاد آلية التعاون مع الهيئة.



وحضر اللقاء رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد عبدالله السويري وأمين الصندوق سالم الهاجري.



وأوضح الهاجري أن اتحاد أميركا يحرص على توطيد العلاقات بين جميع المؤسسات المهتمة بقطاع الشباب في الكويت ومنها الهيئة العامة للشباب، مبينا أنه رغم قصر مدة إنشاء الهيئة إلا أنها بدأت تضع بصمتها في الكويت وذلك بفضل مجهود الطاقم الإداري ومجهود المدير العام.



وأكد أن الاجتماع كان مثمرا، وأنه سيكون بداية انطلاقة تعاون الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد الوطني للطلبة فرع أميركا مع الهيئة العامة للشباب.



ولفت الى ضرورة دعم المؤسسات بكل تخصصاتها للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا لكونه من أكبر الاتحادات الخارجية ويخدم شريحة مهمة من مبتعثي الكويت من مختلف جهات الابتعاث مثل التعليم العالي والجامعة والتطبيقي، مشيرا إلى أن الهيئة ستقدم لنا الدعم الاستراتيجي في مؤتمراتنا وفعالياتنا المقبلة.



وذكر الهاجري أن الاتحاد ينوي إقامة حفل للخريجين والطلبة المتفوقين في الرابع من يناير تحت رعاية كريمة من وزير التربية والتعليم العالي، داعيا الطلبة بضرورة الاستعجال بالتسجيل في الحفل عبر الموقع المؤقت (nukswinter.org).