عبدالعزيز الفضلي

‏اعلنت مدرسة عروة بن الزبير الثانوية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية عن تقديم دروس تقوية في جميع المواد الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية.

وقال مدير المدرسة ماجد السالم إن دروس التقوية تبدأ من 8 صباحا حتى 12ظهرا بمقر المدرسة بمنطقة سعد العبدالله، مشيرا الى ان دروس التقوية بشكل يومي ما عدا العطل الرسمية.

واوضح ان هناك العديد من اولياء الامور من خارج محافظة الجهراء سجلوا لابنائهم في دروس التقوية مؤكدا ان مصلحة ابنائنا فوق كل اعتبار والجميع سواسية سواء من داخل المحافظة او خارجها، لافتا ان دروس ‏التقوية تتضمن حل نماذج الإختبارات وأسئلة الكتاب وتوضيح وتبسيط أي معلومة تصعب على الطلبة.

واكد السالم اننا نهدف ايضا من ذلك الى ابعاد أولياء الأمور عن الدروس الخصوصية.