استضافت الكلية الأسترالية في الكويت ندوة حول الإبداع والعائد على الاستثمار، تحدث خلالها فوزي العرادي، أحد رجال الأعمال الاستراتيجيين من البحرين.

وأكد العرادي خلال كلمته على جانبين أساسيين، تضمنا البحث عن كوادر المبدعين لأمتنا، وعن السبل الكفيلة بتزويدهم بالأدوات والبيئة المناسبة لتحفيزهم على الإبداع، مشيرا إلى بعض التحديات المعاصرة التي تواجه المنطقة، كما أشار إلى الأسباب المرتبطة بآثار تلك القوى المحركة على عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، منها قطاع النفط والطاقة والإنشاءات.

وقدم فوزي عرضا لدراسة أجرتها مجلة هارفارد للأعمال، بحثت خلالها عناصر التفرد لدى المبدعين، حيث يستخدم المبدعون كلا من الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ، ما يؤدي إلى تطوير خمس من المهارات اللازمة لطرح الأفكار الجديدة، وتغطي تلك المهارات كلا من جوانب المشاركة والاستفسار والملاحظة والتجربة والعمل من خلال الشبكات.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الكلية الأسترالية في الكويت ستعمل دوما على إقامة ندوات مماثلة لطلبتها لتزويدهم بفرص اكتساب المعرفة الإبداعية عن طريق رواد الأعمال الناجحين، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتعزيز التطور لديهم وإعدادهم للحياة المهنية.