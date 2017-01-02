تعليمات من الفارس والأثري بضرورة الالتزام بمواعيد إنجاز المشروعات

تسكين الشواغر في قطاع المنشآت التربوية من أولوياتي



عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية د.خالد الرشيد عن تخصيص مبلغ 173 مليونا و261 ألفا و172 دينارا لإدراج 65 مناقصة في الوزارة للعام المالي 2016/2017، مشيرا إلى أنها تشمل بناء 52 مدرسة و6 صالات بولينغ و60 صالة رياضية في مختلف المناطق التعليمية و4 أحواض سباحة في منطقتي مبارك الكبير والفروانية التعليميتين ومواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقتي العاصمة ومبارك الكبير التعليميتين.



وأشار الرشيد في تصريح للصحافيين أمس، الى ان إنجاز المناقصات يتوقف على الانتهاء من الدورة المستندية والحصول على موافقات الجهات الرقابية الى جانب توفير الميزانية المطلوبة لكل مشروع من قبل القطاع المالي بالوزارة.



وأوضح ان المناقصات تشمل إنشاء 15 مدرسة و10 صالات رياضية وصالتي بولينغ في منطقة حولي التعليمية، 4 مدارس و10 صالات رياضية ومواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة العاصمة التعليمية، وكذلك 13 مدرسة و10 صالات رياضية وصالتي بولينغ في منطقة الأحمدي التعليمية.

وبين الرشيد ان من ضمن المناقصات إنشاء 6 مدارس و10 صالات رياضية في منطقة الجهراء التعليمية، وكذلك إنشاء 7 مدارس و10 صالات رياضية وصالتي بولينغ وحوضي سباحة في منطقة الفروانية التعليمية، مشيرا الى ان المناقصات تتضمن إنشاء 7 مدارس و10 صالات رياضية وحوضي سباحة في منطقة مبارك الكبير التعليمية، مضيفا ان هناك تعليمات من وزير التربية ووكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات وتقديم الإفادات المطلوبة من قبل ديوان المحاسبة الذي يقوم حاليا بإعداد تقريره السنوي والذي سيقدم إلى مجلس الأمة قريبا.



وأشار إلى انه من أولوياته تسكين الشواغر في قطاع المنشآت التربوية، حيث ان 3 إدارات تتبع القطاع لا يوجد فيها مديرون، مبينا ان «لا مركزية المناطق التعليمية» أتت ثمارها لجهة إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة في المواعيد المحددة لها.



وفي سياق متصل، أعلن الرشيد عن الانتهاء خلال السنة المالية 2016/2017 من تنفيذ مشاريع بناء 3 مدارس منها مدرستان متوسطتان في منطقة إشبيلية ومدرسة متوسطة اخرى للبنات في منطقة الرابية، موضحا ان قيمة العقود بلغت 8 ملايين و700 ألف دينار.



وبين ان القطاع يقوم حاليا بمتابعة تنفيذ مشروع مدرسة ام القرى الابتدائية بنات بقيمة مليونين و998 ألف دينار، ومشروع مدرسة ثانوية فلسطين بنين بقيمة 3 ملايين و900 ألف دينار ومشروع مدرسة ثانوية عبدالرزاق البصير بقيمة 3 ملايين و679 ألف دينار، ومشروع مدرسة ثانوية إشبيلية بنين بقيمة 3 ملايين و200 ألف دينار، ومشروع مدرسة ثانوية إشبيلية بنات بقيمة 3 ملايين و705 آلاف دينار ومشروع تنفيذ مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة حولي التعليمية بقيمة 3 ملايين و370 ألف دينار.