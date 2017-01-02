عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحــــاني عـــن انتهاء عقد الصيانة الشامل لمدارس المنـــطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد عقود في الوقت الحالي، ولم يتم إخطارنا بشأن العقود الجديدة.

وفي كتاب وجهه الديحاني لوكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أشار إلى ورود اتصالات عدة من المدارس مع دخول فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول حول تعذّر تلبية طلبات الصيانة والتجهيز.



من جانب آخر، وافقت وزارة التربية على الطلب المقدم من جمعية العارضية التعاونية بشأن استغلال مسرح و10 فصول من مدرسة سعود عبدالعزيز المتوسطة بنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وذلك لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجمــعية خلال يومــي 15 و16 الجاري.



وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: إن الوزارة لا تمانع في استغلال جمعية العارضية التعاونية المدرسة المذكورة دون أن يتعارض ذلك مع أنشطة وبرامج المدرسة وألا تكون المدرسة مستغلة من أي جهة أخرى خلال الفترة نفسها شريطة أن يتم التنسيق في هذا الشأن بين الإدارة العامة لمنطقة الفروانية التعلــيمية وجمــعية العارضية التعاونية مع اتخاذ كافة الضمانات والإجراءات المتبعة حسب القرار الوزاري رقم 2003/ 79 المنظم لاستغلال مرافق الوزارة من قبل الغير.