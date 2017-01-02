ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان وزارة التربية تتجه لإصدار قرار يتضمن بموجبه شمول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية لقبولهم في العديد من البرامج العلمية في كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، مشيرة المصادر إلى ان السبب يعود لقبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية لقبولهم في كلية الدراسات العليا هو عزوف عدد كبير من الطلبة الكويتيين عن العديد من البرامج التي تطرحها الكلية كبرنامج الرياضيات والفيزياء والعلوم الجنائية وعلوم صحة الفم وكافة تخصصات كلية العلوم.

وأشارت المصادر إلى ان كلية الدراسات العليا لم تحدد بعدد البرامج التي ستخصص للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بعد ولكنه سيعلن عنها فور صدور القرار، مؤكدة المصادر إلى انها التخصصات التي بها عزوف من قبل الطلبة الكويتيين.

وعن التصور الذي رفعته كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بقبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في مذكرتها إلى وزير التربية أشارت المصادر إلى ان نصيبهم سيكون من ضمن نسبة الكوتا المخصصة لغير الكويتيين والتي تبلغ 20% وفقا للتصنيف العالمي للجامعات في هذا الشأن، مؤكدة المصادر انه يشترط لقبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية التحقق من حالتهم الأمنية من قبل الجهاز المركزي.