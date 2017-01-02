عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب النقل للهيئات التعليمية والإشرافية في جميع المدارس والمعاهد ورياض الأطفال بجميع المناطق التعليمية وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين 2 يناير حتى الخميس 30 مارس المقبل.

وقالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري في نشرة عممتها على المناطق التعليمية وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، انه سيتم تلقي طلبات النقل الخارجي بين المناطق التعليمية وكذلك طلبات النقل الداخلي بين مدارس ومراحل المنطقة التعليمية الواحدة، مشيرة إلى أن النقل يشمل الفئات التالية: مدير مدرسة، مدير معهد، مدير مدرسة مساعد، مدير معهد مساعد، رئيس قسم، مشرف فني، معلم، محضر علوم، مشددة على انه لن يتم قبول أي طلب نقل بعد هذا التاريخ.

وأضافت الكندري أن طالب النقل يسجل رغبته في النقل الداخلي والخارجي شخصيا وذلك حسب نوع الطلب، بحيث يتم اختيار المدارس أو المرحلة المطلوب النقل إليها في حال النقل الداخلي ويسجل المناطق التعليمية أو إدارات التعليم الديني أو التربية الخاصة أو التعليم الخاص في حال طلب النقل الخارجي، كما انه يمكن تسجيل اكثر من طلب في آن واحد (نقل خارجي وداخلي)، لافتة إلى السماح أيضا بتسجيل طلب نقل خارجي إلى مدارس التعليم الخاص للفئات التالية: مدير مدرسة لجميع المراحل الدراسية ومدير مدرسة مساعد لجميع المراحل عدا رياض الأطفال.