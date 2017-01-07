عبدالعزيز الفضلي
اعلنت وزارة التربية عن تنظيم حملة تربوية توعوية هادفة في إبريل المقبل تحت شعار «طفل يخطو وطن يسمو»، وقالت الموجهة الفنية العامة لرياض الأطفال بوزارة التربية وداد المجيمي في كتاب وجهته الى وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، إن الهدف من هذه الحملة تعريف المجتمع بالجهود المبذولة والتكاليف التي تنفقها الدولة على مرحلة رياض الأطفال، اضافة الى التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين الشخصية وبناء القدرات الذهنية وابراز دور مرحلة رياض الأطفال في تربية وتعليم الأطفال تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم مع اقرار الزامية المرحلة.