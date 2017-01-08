عبدالعزيز الفضلي

فيما يستأنف اليوم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي تستمر حتى 16 من الشهر الجاري، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن التوجيه الفني للغة الإنجليزية بوزارة التربية أعلن عن عدم تزويد المركز الإقليمي للبرمجيات بأي أعمال أو إصدارات أو برمجيات ويتم إيقاف أي لجنة مشكلة من التوجيه الفني للتواصل مع هذا المركز، مشددا على أن أي موجه فني لديه أي عمل أو تواصل مع المركز يوقف العمل على الفور.



وأوضحت المصادر أن المركز منظمة غير ربحية وتم إنشاؤه عام 2001 وتبنى تأسيسه كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف إلى دراسة وتطوير وإنتاج البرمجيات التعليمية المبنية على استخدام الأقراص المدمجة ذات الوسائط المتعددة وشبكة الإنترنت لخدمة المنطقة العربية من خلال المركز أو بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ودعم وتعزيز الاستخدام الفاعل لتقنيتي الاتصال والمعلومات في النظام التعليمي بالمنطقة العربية ونقل تقنية إنتاج البرمجيات التعليمية إلى المنطقة العربية ومتابعة آخر المستحدثات في تقنية الاتصال والمعلومات وتوظيفه المصلحة مجالات التعليم والتدريب ودعم مرافق التعليم والتدريب في هذا الشأن.



وأشارت أن المركز يقدم استشارات فنية، وتقنية، ومهنية للوكالات والهيئات الحكومية في المنطقة العربية للعمل على توظيف تقنيتي المعلومات والاتصالات في المجال التربوي وحوسبة التعليم وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية الدولية ذات الصلة.