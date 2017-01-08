الكاظمي لـ «الأنباء»: «ساعد» معنى جميل بالتعامل الإنساني مع الطلبة

النجار لـ «الأنباء»: لقد ساعدني عملي السابق على تفهم الغرض من إنشاء «ساعد»

عريقات لـ «الأنباء»: سنقوم بتسجيل الطالب فور انتهائه من جلسة الإرشاد الأكاديمي وسنحرص على أن يكون الطالب في مساره الطبيعي

آلاء خليفة

مركز «ساعد» الطلابي، هو مركز أنشئ لاحتضان الطلبة منذ لحظة تفكيرهم في الالتحاق بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وحتى تخرجهم للقضاء على كثرة المراجعات للطلبة بين الأقسام، ويقوم المركز بمساعدة الطلاب والطالبات على التفكير المنطقي لبناء مستقبلهم الأكاديمي في اختيار التخصص ثم اختيار المواد وتوجيههم التوجه السليم ليشعر بأنه اختياره هو.



حول هذا المركز وما يقوم به كان لـ«الأنباء» جولة في المركز لتتعرف عليه وخرجنا بتلك اللقاءات الميدانية مع القائمين عليه، التفاصيل في السطور التالية:

في البداية التقينا عميدة شؤون الطلبة د. رغد الكاظمي التي قالت لـ«الأنباء» ان اختيار الاسم «ساعد» جاء تعبيرا عن معنى جميل في التعامل الإنساني مع البشر وخاصة الطلبة، فكل إنسان ينظر الى من يقدم له العون في أي مهمة بنظرة تقدير واحترام، فما بالك بإنسان يأخذ بيدك بأريحية ورضا لينير لك الدرب في أولى خطواتك الأكاديمية، فـ«ساعد» رمز للحميمية يحتاجه الطلبة منذ القدوم للجامعة والالتحاق بدراسته العليا، و«ساعد» جاء اختياره لأهمية الساعد للجسم والبدن، فبلا ساعد تصبح الحركة مقيدة، فـ«ساعد» يأخد بيدك للنور والطريق الصحيح في مسارك الدراسي داخل الحرم الجامعي ويقدم لك النصح والارشاد في حياتك بشكل عام حتى خارج أسوار الجامعة.

وأضافت: انني ومن متابعتي خلال الفترة الماضية وجدت الكثير من العراقيل التي يتعرض لها الطلبة وأولياء أمورهم ومنذ لحظة التقديم حتى انهاء كل الاجراءات في الجامعة، واتفقنا على وجود مركز يستقبل الطلبة وأولياء أمورهم من لحظة القدوم حتى انهاء كل الاجراءات ثم نحتضن الطلبة كافة ومناقشتهم في كل اختيار المسار الأكاديمي حتى لحظة التخرج، من البحث عن هواياته الشخصية وما يحب وما يكره وتوجيهه ومشاركته لحظاته وأنشطته واختيار المواد ومتابعته ميدانيا في محاضراته داخل الجامعة ومساعدته في كل مراحله الدراسية، وأيضا مشاركته في اختيار ما يناسبه من هوايات وتشجيعه والأخذ بيده في كل كبيرة وصغيرة في جو أسري أكاديمي مع أشخاص اخترناهم بعناية، ومحبوبين من الطلبة.

وأكدت الكاظمي أنه حاليا يتم تجهيز النظام الالكتروني لينطلق من أول يناير المقبل وتم اختيارهم للبدء في تنفيذ البرنامج وهم: عبدالعزيز النجار وهو موظف جامعي وشخصية رياضية واجتماعية معروفة لكل الطلبة لأنه خريج جامعتنا ومتفوق دراسيا وفي مثل أعمارهم، وإنسان له مشروع تخرج بدأ فيه في سنة تخرجه ومازال يديره بنجاح، وله مميزات شخصية في التواصل والتعامل مع الطلبة.

أما سارة عريقات فهي موظفة وتخرجت في GUST وحاليا تجهز لدراسة الماجستير ولديها خبرة في كيفية التعامل مع العراقيل والضغوط النفسية التي يمر بها الطلبة في كل مراحلهم الدراسية، وكانت تعمل في مركز نجاح الطالب ومتخصصة بالأمور الأكاديمية ومساعدة الطلبة في اختيار المواد ومساعدتهم في حل الكثير من المشاكل، ولذا كان اختيارنا لهم للبدء في تنفيذ البرنامج موفقا لتفوقهم دراسيا وحسن تعاملهم مع الطلبة كافة والمحيطين بهم.

مركز متكامل

«الأنباء» التقت عبدالعزيز النجار الذي قال انه ومن خلال تجربتي المكتسبة من عملي في مجال التوجيه الطلابي في عمادة القبول والتسجيل كنا نعمل على تسهيل الاجراءات للطلبة، ورغم ذلك كانت هناك عراقيل لكثرة تردد الطلبة على أكثر من مكان حتى ينتهوا من تسجيل المواد، ونظرا للحاجة الماسة لوجود مركز متكامل يقوم بمهمة الارشاد والتوجيه الطلابي وانهاء جميع الاجراءات في مكان واحد تبلورت الفكرة، وتم وضع خطة للطلبة تساعدهم على فهم احتياجاتهم وتحديد أهدافهم تبعا لرغباتهم وظروفهم، وأيضا لتوفير وقتهم، كان «ساعد» هو الحل أن يكون هناك مركز يحتضن الطلبة منذ دخولهم الجامعة وحتى تخرجهم فيها.

وأضاف النجار «لقد ساعدني عملي السابق على تفهم الغرض من انشاء «ساعد» منذ بداية المناقشات والحوارات مع عميد شؤون الطلبة د.رغد الكاظمي وأنني كنت طالبا جامعيا في قسم ادارة الأعمال بالجامعة وصاحب مشروع حر تم تأسيسه نتيجة لدراستي في هذا المجال، كذلك من خلال عملي في ادارة القبول والتسجيل تعرفت على الكثير من المعوقات والمشاكل أثناء عملية التسجيل من الطلبة المراجعين لي واللبس في مفاهيم التخصصات التي يلتحقون بها».

وزاد: نحن كانت مهمتنا الأساسية هي تلبية رغبات الطلبة لتتوافق مع احتياجات سوق العمل في الكويت وفي الخليج، وكنت أحاول دائما أن أساعدهم وأقلل من وقتهم في المراجعات في الجامعة حتى يصلوا الى مبتغاهم، وجاءت فكرة قيام مركز «ساعد» ليكون نظاما ومركزا متكاملا يلبي كل الاحتياجات الدراسية ومتطلبات الطلبة حتى التخرج، ووصلت الحوارات والمناقشات الى صيغة متكاملة وواضحة أمامنا ووضعنا التصورات وآليات التنفيذ وشرعنا في تنفيذها، ونحن ننتظر لحظة البدء في تنفيذ النظام في أول يناير 2017 التي تتزامن مع فترة التسجيل للفصل الدراسي الثاني بإذن الله، ونتمنى أن يكون مركز«ساعد» مركزا يقدم كل التيسيرات والتسهيلات والمساعدة المطلوبة لجميع الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ويكون إضافة مميزة نفتخر بها في جامعتنا في المجالات كافة .

تقديم النصيحة والتسجيل

كما التقت «الأنباء» سارة عريقات التي كان لها دور مهم في ظهور «ساعد» للنور، والتي قالت: منذ عملي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في مركز نجاح الطالب حيث كنت مرشدة أكاديمية ومنسقة لذوي الاحتياجات الخاصة لفت انتباهي أن المرشد الأكاديمي يقدم النصيحة للطلبة قبل بدء تسجيل المواد الدراسية ثم يقومون هم بتسجيل المواد بأنفسهم، ما قد يؤدي بالطلبة للتسجيل بمواد غير المنصوح في بعض الأحيان، ففي مركز «ساعد» نتغلب على هذا العيب ونقوم نحن بالتسجيل للطلبة فور انتهائهم من جلسة الارشاد الأكاديمي وبذلك سنحرص على أن يكون الطالب في مساره الطبيعي من البداية حيث الالتزام بالمواد المناسبة لتخصصه ومتطلبات تخرجه، وكذلك نوفر له الوقت والجهد ليصب في الطريق الصحيح للوصول للحظة تخرجه».

وأضافت عريقات: من خلال تجربتي مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة كان يلجأ الطلبة الى مركز نجاح الطالب لمساعدتهم في التعرف على الجامعة والتخصصات الموجودة والمواد المطلوبة لكل تخصص، مشيرة الى أن هدفنا كان في المركز بناء علاقات شخصية بين المرشد والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث كان الطلبة يشاركوننا ويتحدثون معنا عن المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية داخل الحرم الجامعي ما جعلني قادرة على تفهمهم واحتوائهم وتلبية جميع احتياجاتهم لجعل رحلتهم الأكاديمية أكثر سهولة وسلاسة.

واختتمت عريقات حديثها قائلة: «إنني ومن خلال عملي الجديد في مركز «ساعد» سأكون دائما مع الطلبة من لحظة قدومهم للجامعة ورفيقة لمشوارهم الدراسي والأكاديمي داخل الجامعة وخارجها وسنكون سندا وساعدا حقيقيا لهم بإذن الله، وسيكون «ساعد» مركزا يضاف الى النجاحات التي تحققها الجامعة في مسيرتها التعليمية والأكاديمية منذ انطلاقها لتحافظ على تميزها دائما.