استنكرت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية عدم تعاون الهيئة السابقة للاتحاد بعد خسارتهم الانتخابات، وقالت الهيئة إن القائمة التي كانت تقود الاتحاد في العام الماضي خسرت مقاعد الهيئة في الانتخابات السنوية والتي عقدت في آخر شهر نوفمبر من العام الماضي، ورغم مرور قرابة 70 يوما على فوزنا بالانتخابات وتشكيل هيئة إدارية جديدة تقود دفة الاتحاد، فإن الاتحاد السابق يرفض تسليم العهد.

وبينت الهيئة الإدارية في بيان لها أنها قامت بالتواصل مع الاتحاد السابق كتابيا في أكثر من مناسبة دون تلقي أي رد أو شكل من أشكال التعاون مشيرة إلى أن الاتحاد الحالي غير قادر على القيام بدوره الصحيح في خدمة الطلبة وخاصة عقد المؤتمرات السنوية والأنشطة الطلابية دون الحصول على جميع العهد مثل مقر الاتحاد في الكويت وكل المواقع الإلكترونية، مضيفة أن المصيبة الكبرى تقع في رفض الاتحاد السابق تسليم فائض الميزانية البالغ نصف مليون دولار ورفضها تسليم الحسابات البنكية ووثائق إدارة الضرائب الأميركية والتي تعتبر أمرا حساسا فالاتحاد الكويتي منظمة مشهرة ومسجلة في إدارة الضرائب الأميركية لذا نحن كاتحاد لا نستطيع صرف أي مبلغ في الولايات المتحدة بدون الحساب البنكي القانوني والمرتبط بالاتحاد.

وأكدت الهيئة الإدارية في بيانها للطلبة والطالبات أنها لن تقبل بهذا الوضع، مبينة أنه تم مخاطبة سفارة الكويت في الولايات المتحدة والمكاتب الثقافية ووزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل نوع من الضغط على الاتحاد السابق لوضع حد لهذه المهزلة التاريخية بحق الحركة النقابية في أميركا والتي تضر بمصلحة الطلبة والطالبات، كما ستضع الاتحاد الجديد وأعضاءه في مشكلة قانونية مع إدارة الضرائب والحكومة الأميركية.