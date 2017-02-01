عبدالعزيز الفضلي

تنتقل وزارة التربية وبشكل رسمي إلى مبناها الجديد في جنوب السرة مع بداية العام الدراسي المقبل وهو المبنى الذي طال انتظاره لعدة سنوات.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» إن المبنى أوشك على الانتهاء وسيتم تسليمه بشكل مبدئي خلال شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة تفقدية للمبنى للاطمئنان والاطلاع على مدى جاهزية المبنى ومن المتوقع أن يرافقه وزير الأشغال في الجولة للصرح التربوي الذي أنشئ على أحدث التقنيات.

وأوضحت المصادر أن هناك توجها لإبقاء احد القطاعات في المبنى الحالي لعدم سعة المبنى الجديد، موضحة أن هذا الأمر سيحدده الوزير الفارس بعد الزيارة المتوقعة واطلاعه على توزيعة القطاعات التربوية في المبنى.

يذكر أن مبنى وزارة التربية الجديد يعد أحد أضخم مشاريع الدولة حيث بلغت تكلفته 76.794.999 دينارا، وتم تحت إشراف وزارة الأشغال العامة، بمساحة شاسعة تقدر بـ 246.986 مترا مربعا.