ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017 وحرصا من إدارة الأمن والسلامة على تهيئة وتأمين الجو العلمي والأكاديمي للهيئة التدريسية والطلاب والموظفين قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والأعمال والأمنية، موضحا أن إدارة الأمن والسلامة لا تألو جهدا في بذله في سبيل تهيئة جو أمني مناسب داخل جامعة الكويت، مما يساعد على التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة الكويت وذلك على مدار العام.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بشأن الاستعدادات للعام الدراسي 2016/2017، ضم كلا من مشرفي الأمن والسلامة ومشرفي المواقع ومساعديهم، والمسعفين بالعيادات الطبية، بالإضافة إلى الإطفائيين بالإدارة وذلك لمناقشة كل الأمور المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية، كما ناقش الاجتماع كيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، مؤكدا ضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأوضح الياقوت أنه تم التوجيه والعمل على توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية على مسؤولي الأمن بالمواقع، استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، موضحا أنه تم تنظيم تواجد مشرفي الأمن والسلامة في جميع المواقع الجامعية والكليات وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد ومشرفي الأمن عن قرب وتوجيه الإرشادات المهمة لهم.

وأكد أنه تم إصدار التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» مشددا على الحرص على تقديم جميع المساعدات والتسهيلات المتاحة والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى كلياتهم بسهولة ويسر.

وأفاد الياقوت بأنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لفرز دوريات مرور وذلك لتنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة للحد من الازدحام المروري وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات وكذلك الموظفون عن عملهم.