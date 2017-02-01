أعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت عن تلقيها بعض الشكاوى من الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة الأردنية الشقيقة من تصرفات المكتب الثقافي الكويتي هناك تجاههم ومحاولته التضييق عليهم والإضرار بهم دراسياً إذا لم ينصاعوا لتعليماته التي تنطوي على مساس بحرياتهم الشخصية المكفولة لهم والتي أبسطها التعبير عن آرائهم ومطالبهم طالما كانت في إطار القانون.

وأشارت الهيئة التنفيذية إلى دور المكاتب الثقافية بالخارج والذي هو دور خدمي بالدرجة الأولى من أجل رعاية مصالح الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف دول العالم وتذليل أية مشكلات تواجههم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، داعية أعضاء المكتب الثقافي الكويتي بالمملكة الأردنية الشقيقة إلى احتواء طلبتنا هناك ومعاملتهم باعتبارهم أبناءهم وإخوانهم والتواصل معهم لإزالة أي لبس أو سوء تفاهم يكون قد حدث وتسبب في شكاوى الطلبة هناك.



وشددت الهيئة التنفيذية على متابعتها للموضوع بكل اهتمام والتقصي عن مدى حقيقة تلك الشكاوى وصحتها ، مؤكدة أنها سوف تنحاز دائماً لمصلحة جموعنا الطلابية في أي مكان إذا ما ثبت وجود افتئات على حقوقهم ومكتسباتهم الطلابية أو تقييد لمساحات الحرية الشخصية المكفولة لهم.