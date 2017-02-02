عبدالعزيز الفضلي

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار اننا تلقينا العديد من القضايا المرفوعة من المعلمات الوافدات يطالبن بصرف بدل السكن الذي اقر لهن بأثر رجعي مشيرا الى ان جميع القضايا تمت احالتها للشؤون القانونية للنظر فيها.

وقال النجار في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه لا توجد اي عقوبات ادارية على اللاتي رفعن قضايا على التربية وكل من له حق سيأخذه في القانون مشيرا الى اننا قمنا بطلب من وزارة المالية لتوفير مبلغ 47 مليون دينار الأثر رجعي الذي تم اقراره لهن ولم يصلنا اي شيء حتى الآن مشددا على انه سيتم صرف المبلغ على المستحقين فور وصوله.

وذكر النجار ان التربية طلبت 400 مليون دينار زيادة ميزانيتها الجديدة لتصل الى مليارين و200 مليون، لافتا الى التربية من اكثر الوزارات صرف رواتب للعاملين فيها حيث تصل الى مليار و800 دينار فقط الباب الأول وهو للرواتب والمكافآت كما ان هناك 100 مليون للمشاريع السنوية مؤكدا ان الوزارة بحاجة الى زيادة ميزانيتها لتغطي المصروفات المطلوبة.