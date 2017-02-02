المقاطع: حريصون على تقديم تعليم قانوني متميز للطلبة يجمع الجوانب النظرية والتطبيقية



آلاء خليفة

في إطار حرص كلية القانون الكويتية العالمية على المشاركة الفاعلة بإحياء المناسبات الوطنية والمجتمعية، أقامت إدارة الأنشطة الطلابية مراسم رفع العلم الوطني أمام المدخل الرئيسي للكلية بحضور الرئيس والعميد د.محمد المقاطع وعدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأكد د.محمد المقاطع أن إحياء هذه المناسبات الـوطنية بعد عدة عقود وفي كـنف من الأمن والاستقرار وفي ظل الاستمرارية والتآلف والوحدة الوطنية هو مصدر فخـر واعتزاز لكـل الكـويتيين على اختلاف تـوجهـاتهـم.

وأشار إلى أن كلية القـانـون الكويتية العالمية تسعى دائما إلى أن يكون إحيـاؤهـا لهـذه المناسبات من خلال الانجازات والمبـادرات العملية، حيث تستعـد هـذه الأيـام للاحتفال بتخـريـج دفعتهـا الثانية من حملـة بكالـوريوس القانون، والذين يبلغ عددهم نحو ثلاثمائة طالب وطالب، مزودين بالمعارف والمهارات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية، بعد أن دخلت الدفعة الأولى سوق العمل منذ أكثر من سنة، وذلك في المجالات القضائية والقانونية والإدارية والتجارية وغيرها.

وأضاف أن الكلية بمناهجها وإدارتها وأساتذتها وأنشطتها تسعى إلى تقديم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي ولبلادنا الحبيبة الكويت، إذ تحرص على تقديم تعليم قانوني متميز لطلبتها، يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية العملية، حيث أقامت لهم مبنى محكمة صورية، يحاكي تماما المحاكم المحلية والعالمية، يتم فيها تطبيق أنظمة وإجراءات المرافعات والمحاكمات المدنية والإدارية والجنائية، كما حرصت الكلية على إشراك طلبتها في المسابقات الدولية والعالمية مثل «فيز» في النمسا و«جوسيب» في واشنطن، بالإضافة إلى المناظرات والمسابقات المحلية.

من جهته، قال مساعد العميد للشؤون الطلابية د.صـالح العتيبي ان إدارة الأنشطـة الطلابية وضعت بـرنامجا ثريا ومتنوعا للأنشطـة والفعاليات التي تحتضنها الكلية خـلال العــام بفصليه الأول والثـاني، مشيرا إلى الاحتفـال برفع العلم ليس إلا واحدا من تلك الأنشطة وهـو يستهدف مشاركة الشعـب أفـراحـه ومنـاسباته الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء والعطاء لدى الطلبة والإداريين والأساتذة.