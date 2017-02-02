عبدالعزيز الفضلي

اندلع حريق صباح امس في غرفة قسم اللغة العربية بمدرسة الصابرية للبنات بمنطقة عبدالله مبارك التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية وتمكن رجاء الإطفاء السيطرة على الحريق واطفائه دون وجود خسائر بشرية وقال مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد في تصريح لـ «الأنباء» ان عمال النظافة باشروا أعمالهم من يومين لتجهيز المدارس للفصل الدراسي الثاني وقامت المديرة المساعدة بزيارة المدرسة وتفقدها والاطلاع على التجهيزات غير ان العاملات فوجئن باندلاع الحريق في الغرفة قبل البدء بتنظيفها لافتا الى انه تم ابلاغ المديرة المساعدة والحارس الذي قام بالاتصال في الإطفاء وحضروا على الفور وتمت ولله الحمد السيطرة على الحريق واخماده.

واضاف بوحمد انه لم تكن هناك خسائر بشرية خاصة وان الغرفة موقعها معزول والحريق محدود لم يتوسع ولم يصل للفصول او بقية مرافق المدرسة مشيرا الى اننا بانتظار تقرير الإطفاء لمعرفة سبب الحريق.

وأوضح ان ادارة الشؤون الهندسية بدأت العمل على اصلاح الغرفة على ان تكون جاهزة قبل بدء الفصل الثاني الذي سينطلق يوم الأحد المقبل.