عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن حملة تطعيم موسعة ستقوم بها وزارة الصحة لطلبة المدارس ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال وذلك اعتبارا من الأحد 5 فبراير ولمدة شهرين.

جاء ذلك بناء على الكتاب الذي ارسله وكيل وزارة الصحة د خالد السهلاوي لوكيل التربية د.هيثم الاثري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه واشار خلاله «نحيط سيادتكم علما بأن وزارة الصحة بالكويت قررت البدء في إجراء حملة تطعيم موسعة لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية داعيا الإيعاز لتعميم الرسالة الصحية على مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة لإيصالها وتوزيعها على أولياء أمور الطلبة والطالبات وذلك للأهمية، منوها ان إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة ستقوم سنويا بتطعيم طالبات الصف السادس متوسط حكومي وخاص حسب برنامج التطعيمات الأساسية للكويت شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا لما فيه سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات».