آلاء خليفة

في إطار التنسيق والتعاون الأكاديمي في مجال التعليم العالي بين الكويت والجمهورية الفرنسية استقبلت مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي من القنصل الثقافي بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى البلاد سيدرك ديفاس، وفرنسوا برادال من السفارة، ورلى العمر - مدير إدارة الاعتماد الأكاديمي بالجهاز، حيث تمت مناقشة ما يقوم به الجهاز الوطني حاليا بشأن مراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي الفرنسية التي يوصي الجهاز باعتماد مؤهلات خريجيها في ظل المعايير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجهاز، وقد أثنى الحضور على التعاون والمهنية التي يتميز بها د.عادل المانع - رئيس المكتب الثقافي الكويتي في باريس بشأن مراجعة وتحديث هذه القوائم.