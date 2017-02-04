عبدالله الراكان

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان هناك تنسيقا بين الهيئة ووزارة الصحة لافتتاح تخصصات جديدة طبية في الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر أن هذا التوجه يأتي لسد احتياجات وزارة الصحة خاصة في ظل وجود افتتاحات مستشفيات جديدة وتوسعات للمستشفيات الحالية فضلا عن افتتاح مراكز صحية وتخصصية أخرى.

وأفادت المصادر بأن هذا التنسيق ترجم في سلسلة اجتماعات تعقد بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة في كلية العلوم ومعهد التمريض ووزارة الصحة لمعرفة الاحتياجات التي تتطلبها الأخيرة والتي سيكون على اثرها اختيار التخصصات والبرامج المطلوبة.