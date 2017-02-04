صلاحيات كاملة لمديري المدارس في إلغاء طابور الصباح

عبدالعزيز الفضلي

يدشن صباح غد الأحد اكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية الفصل الثاني للعام الدراسي 2016/2017 وسط استعدادات مكثفة قامت بها «التربية» وسيقوم قياديو الوزارة بجولات تفقدية للمدارس وذلك للاطمئنان على سير العمل فيها.

وحول عملية تجهيز الكتب المدرسية أوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار في كتاب أرسله لوكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه نحيطكم علما بأنه قد تم توزيع الكتب المدرسية الجزء الثاني لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي - متوسط - ثانوي» كما نود افادتكم بانه سيتم توزيع الدفعة الثانية عند اكتمال توريد باقي الكتب المدرسية لذا نرجو التكرم بتحديد اسماء وارقام ضباط الاتصال لكل منطقة تعليمية المخولين بتسلم الكتب وذلك بصفة عاجلة.

الى ذلك منح وكيل وزارة التربية د هيثم الأثري الصلاحية الكاملة لمديري المدارس في عملية إلغاء طابور الصباح في ظل الأجواء الباردة.

وهنأ الأثري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ابناءه الطلبة والهيئات التعليمية واولياء الأمور ببدء الفصل الدراسي الثاني متمنيا للطلبة كل توفيق ونجاح ومؤكدا في الوقت نفسه انه لا تأجيل للدوام الدراسي وعلى الجميع الالتزام خاصة ان الفصل الثاني هو العد التنازلي لنهاية العام الدراسي لذلك يحتاج الى مضاعفة الجهود من الجميع.

وأوضح ان عملية إلغاء طابور الصباح من عدمه من صلاحيات مدير المدرسة فهو الأب الروحي لهم والأقرب لتقدير عملية إقامة الطابور خلال هذه الأيام التي تشهد أجواء باردة، مشددا بأننا لدينا ثقة كبيرة في هيئاتنا التعليمية في كيفية إدارة الأمور في مثل هذه الظروف.