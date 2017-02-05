عبدالعزيز الفضلي

منحت جمهورية كوريا الجنوبية وسام الصداقة الكشفي لامين عام جمعية الكشافة الكويتية إبراهيم سكين الكندري وذلك تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به في العلاقات الدولية في مجال الحركة الكشفية.

وقام السفير الكوري لدى الكويت بون تشول بتقليد سكين الوسام عقب الاجتماع الذي ضم اعضاء السفارة مع مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية.



وقال سكين في تصريح صحافي ان التكريم ليس لشخصه وإنما للكويت ولجميع منتسبي الحركة الكشفية الكويتية، مشيرا الى ان السفير الكوري اشاد بكشافة الكويت والاهتمام الحكومي بها، لافتا الى انه تم الاتفاق على ابرام اتفاقية تعاون بين البلدين في المجال الكشفي تتضمن انشطة وتعاون مشتركة في البرامج والدورات التدريبية.

وأوضح سكين ان كوريا تستعد لتنظيم المخيم الكشفي العالمي عام 2023 وهي جديرة بذلك وقادرة على انجاح المخيم لما تمتلكه من قدرات عالية، متمنيا لها التوفيق والنجاح.