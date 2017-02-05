عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب استكمالا لمشروع بناء معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بموريتانيا الذي أنجز سابقا، قامت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بالانتهاء من تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية الثاني 2016.

وأكد العرب في تصريح صحافي أن لمشروع الحقيبة المدرسية الأثر البالغ في رفع مستوى الأداء التربوي والتعليمي بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في فروعه الثلاثة في موريتانيا وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث قامت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة بتوزيع دفعة جديدة من الحقائب المدرسية والأقلام والأدوات والدفاتر، وكتب تكفي لـ 1600 طالب، بالإضافة إلى رعاية دورات تقوية طلبة البكالوريا لسنتين، مما مكنهم من الحصول على شهادة الثانوية العامة والتسجيل في الدراسات الجامعية.

وأضاف العرب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة وجامعة نواكشوط تبعه افتتاح «مكتبة الكويت الإلكترونية» في جامعة نواكشوط، ومحطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا بلعيون والتي جهز كل منها بـ 30 جهاز كومبيوتر وشاشة تفاعلية وطابعة متعددة الأغراض مربوطة بمكتبة الكويت الإلكترونية التي تحوي 138 ألف كتاب إلكتروني ودوريات علمية بها آلاف المقالات من إصدارات 1842 - 2016، إضافة لروابط American ScintificNatural Jornal بالعربي، وكتب إضافية من مكتبة Pelegravearchive التي تعنى بمواضيع قانونية ومحاسبية، إضافة الى برامج Springer Protcol التي تعني المهتمين بالطب وبرامج SpringerMatirial الخاصة بالكيمياء والمختبرات لخدمة الطلبة والباحثين مجانا.