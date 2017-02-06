المقاطع: نفخر باحتضان هذا التجمع الطلابي العالمي والذي يرفع اسم الكويت عالياً

الإبراهيم: 120 طالباً من 16 دولة و70 محكماً يشاركون في الفعاليات





في أكبر تظاهرة طلابية علمية عالمية، تستضيف كلية القانون الكويتية العالمية غدا الثلاثاء بمقرها الرئيسي بمنطقة الدوحة أعمال الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة «وليم فيز» للتحكيم التجاري الدولي بمشاركة وفود طلابية من عشرات كليات القانون والحقوق من مختلف دول العالم، وبإشراف عدد من كبار القضاة والأساتذة من داخل الكويت وخارجها، حيث ستستمر أشغالها حتى 11 الجاري. وستفتتح أعمال الدورة غدا بكلمة ترحيبية من رئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع إلى جانب كلمة للضيوف وأخرى لمديرة المسابقات والتطوير الطلابي في كلية القانون الكويتية العالمية الأستاذة هناء الإبراهيم، ثم تنطلق الجلسات التدريبية والجولات التحكيمية التنافسية بحسب الجدول المقرر لها سلفا، على أن تخصص الجلسة الختامية في اليوم الأخير لتوزيع الجوائز على الفائزين وتسليم دروع التقدير للمحكمين والقضاة المشاركين بحضور عدد من الشخصيات الوطنية البارزة التي تمت دعوتها لحضور هذا التجمع الطلابي الدولي غير المسبوق في الكويت. وبهذه المناسبة، عبر المقاطع عن ارتياحه وفخره لاحتضان كلية القانون الكويتية هذا النشاط الطلابي والعلمي العالمي، وكذلك لمشاركة هذا العدد من الطلبة والمحكمين والمدربين من القضاة والأساتذة الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع اسم الكويت عاليا باعتبارها دولة راعية وحاضنة للمؤسسات الجامعية الخاصة الرائدة والمتميزة، التي تولي اهتماما نوعيا بطلبتها وتعتمد المناهج الحديثة، التفاعلية في مقرراتها وبرامجها الدراسية.

وأضاف الدكتور المقاطع أن حرص الكلية على استضافة هذا النشاط العالمي إنما يستهدف إتاحة الفرصة أمام أساتذة وطلبة الكلية للمشاركة والتواصل والتنافس مع مئات الأساتذة والطلبة من عشرات الكليات القانونية حول العالم، والتدرب معهم في نفس الوقت على يد أساتذة وقضاة ومحكمين أكفاء ومتميزين من كليتهم ومن خارجها، وهو ما يكسبهم مهارات ومعارف إضافية. كما أوضح الدكتور المقاطع أن سعي الكلية للارتقاء بمستوى تعليمها نحو التميز والعالمية هو الذي تكلل بحصولها على الاعتماد الأكاديمي وكذلك ميزها بقدرتها الفائقة على المشاركة في مسابقات عالمية وعربية وباللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن ذلك كان محل إشادة من المجلس الاستشاري للكلية الذي يضم في عضويته إحدى عشر جامعة زميلة ومتميزة من بينها جامعة بيركلي، جامعة كيمبريدج، جامعة ستانفورد، جامعة ميلان، جامعة تكساس ات استن، جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة كوين بلفاست، جامعة جورج واشنطن، جامعة سان دييغو.

من جهتها، أعلنت مديرة المسابقات والتطوير الطلابي هناء الإبراهيم أن الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة «وليم فيز» للتحكيم التجاري ستشهد مشاركة أكثر من 120 طالبا من 16 بلدا من مناطق الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى أكثر من سبعين 70 محكما من مختلف أنحاء العالم.