باتيال: بالرغم من التحديات وضعف إدارة القطاع الحكومي فقد أصبحت نيبال رائدة عالمياً في الغابات المجتمعية





نظم مركز الدراسات العالمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» ندوة بعنوان: «العدالة البيئية وحوكمة الغابات»، القاها د.بوشيندرا باتيال والتي تهدف إلى البحث عن طرق يمكن خلالها تطبيق أفكار العدالة في السياق الوطني لعملية إدارة الغابات وتصميم السياسة المتعلقة بذلك، أقيمت الندوة في حرم الجامعة في غرب مشرف. وتحدث فيها رئيس مركز الدراسات العالمية في الجامعة، د.مارتن روزنستوك قائلا: «يمكن النظر إلى فكرة العدالة في البيئة وسياسات التنمية عبر مستويات محلية ووطنية وعالمية، وعبر الزمن بين الجيل الواحد وعبر الأجيال.

كما شرح أيضا كيف يمكن تقييم هذا الأمر من خلال ثلاثة أبعاد وهي: العدالة التوزيعية والمقصود بها صاحب السلطة ومن يحق لهم حق تنفيذ السياسات، والعدالة الإجرائية والمقصود بها المشمول في عملية صنع السياسة والمستبعد منها، وقضية الإدراك والمقصود فيها كل شخص وهل يشعر بقيمة العدالة البيئية أم لا، وعلى الرغم من أن المحاضرة تركز على نيبال، إلا أن هذه الأفكار يمكن ترجمتها بسهولة إلى حياتنا اليومية، لاسيما عندما تتعلق بمختلف جهات صنع القرار وتنفيذ السياسات التي نتفاعل معها».

وقدم د. باتيال دراسة عن حالة مفصلة من السياسات والعمليات المتعلقة بقطاع الغابات في نيبال، وتطرق إلى كيفية تطبيق أفكار العدالة في نطاق حوكمة الغابات، وناقشت المحاضرة معالجة موضوع الفرص والتحديات في نيبال فيما يتعلق بإيجاد حلول لقضايا العدالة والحقوق عبر الغابات المجتمعية، كما تطرق إلى مفهوم «REDD» وهو عبارة عن آلية تهدف لتخفيف آثار التغير المناخي عبر الحد من صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تعزيز إدارة الغابات في البلدان النامية.

وأضاف باتيال: إنه رغم بعض التحديات والسياق الوطني لضعف إدارة القطاع الحكومي، إلا أن نيبال أصبحت رائدة عالميا في الغابات المجتمعية، وتوفر مادة غنية من الناحية التجريبية، حيث يجب أن تكون محل اهتمام وفائدة لمجموعة واسعة من العلماء بمختلف تخصصاتهم، وصناع السياسة، والممارسين من أنحاء العالم». ومن المعروف أن مركز الدراسات العالمية يقيم ندوات بشكل منتظم مع خبراء من مختلف المجالات الخاضعة للدراسة. وقد تأسس مركز الدراسات العالمية عام 2015 بالشراكة مع جامعة سنغافورة الوطنية، بهدف إعداد أبحاث متطورة تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الهامة، إضافة إلى مشاركة نتائج الدراسات والمعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسعى المركز إلى تعزيز فهم الجمهور بالقضايا العالمية، ودعم عملية صنع السياسة في الدول المعنية.