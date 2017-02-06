تعريف الطالبات الجديدات بالمرافق المختلفة وقاعات التدريس المزودة بأحدث التقنيات





تستقبل كلية بوكسهل الكويت للبنات طالباتها المستجدات خلال اللقاء التنويري لطالباتها المستجدات في الفصل الدراسي الثاني 2016/2017 والذي سيعقد يومي الأربعاء والخميس 8 و9 فبراير من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر في حرم الكلية في أبوحليفة على ان تبدأ الدراسة يوم 12 الجاري.



وسيتخلل اللقاء التنويري محاضرة تعريفية يوم 8 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا في مسرح عيسى الرفاعي، تلقيها مدير شؤون الطالبات بالإنابة في كلية بوكسهل الكويت سمر حموري تعرفهن من خلالها على طبيعة الدراسة بالكلية والتخصصات والبرامج التي تقدمها وللحديث عن اللوائح التي يتحتم على الطالبات الإلمام بها خلال فترة الدراسة والاطلاع على مرافق الكلية وتتاح للطالبات فرصة الحصول على أي معلومات ترشدهن لتحقيق مسيرة تعليمية ناجحة.



كما ستتعرف الطالبات في هذا اللقاء على رؤساء الأقسام الأكاديمية والموظفين المسؤولين عن مختلف الأقسام والأنشطة الطلابية.



وتمنح الطالبات الجديدات الفرصة للتجول في حرم الكلية واكتشاف مختلف المرافق فيها وخاصة قاعات التدريس المزودة بأحدث التقنيات الحديثة بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تساعد على العملية التعليمية هذا وسيتخلل هذين اليومين التعريفيين محاضرة تعريفية للطالبات الجديدات.



وتزود مقررات الكلية ومناهجها الطالبات بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تضمن تميزهن في حياتهن المهنية المستقبلية بتطبيق أساليب تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والممارسة العملية.



وقد عبرت إحدى الطالبات عن سبب اختيارها لكلية بوكسهل قائلة: عدد الطالبات المحدد في الصفوف المزودة بأحدث التقنيات يجعل الدراسة في بوكسهل أمرا نتوق إليه، كما ان أعضاء هيئة التدريس والإدارة في بوكسهل يخلقون لنا بيئة مناسبة للتعليم نحن كطالبات مستجدات، كما أن طريقة التدريس تساعد على تطوير مهاراتنا العملية وليس النظرية فقط.

وفي اطار اهتمام كلية بوكسهل الكويت بالأنشطة الطلابية تنظم الكلية سنويا نشاطات عدة منها الترفيهية كاليوم الرياضي الذي نظمته الكلية في نوفمبر وقد شارك فيه العديد من المؤسسات الرياضية وثانويات وقد تخلله العديد من المسابقات ككرة الطائرة وكرة الطاولة.